청문회에서 만난 남욱-정일권

이미지 확대 대장동 민간업자인 남욱(오른쪽) 변호사가 16일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 대장동·위례 개발비리 및 김용 전 민주연구원 부원장 관련 의혹 사건에 대한 청문회에서 발언하고 있다. 발언대에 선 인물은 당시 중앙지검 부장검사인 정일권 검사. 2026.4.16 이지훈 기자

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대장동 민간업자인 남욱(오른쪽) 변호사가 16일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회 대장동·위례 개발비리 및 김용 전 민주연구원 부원장 관련 의혹 사건에 대한 청문회에서 발언하고 있다. 발언대에 선 인물은 당시 중앙지검 부장검사인 정일권 검사.이지훈 기자