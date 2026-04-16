‘중동 상황 극복을 위해’ 손 맞잡은 여야

이미지 확대 한병도(왼쪽 여섯번째) 더불어민주당 원내대표와 송언석(왼쪽 일곱번째) 국민의힘 원내대표 등 참석자들이 16일 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.16 이지훈 기자

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한병도(왼쪽 여섯번째) 더불어민주당 원내대표와 송언석(왼쪽 일곱번째) 국민의힘 원내대표 등 참석자들이 16일 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다.이날 회의에는 여야 대표단과 조현 외교부 장관, 윤창렬 국무조정실장 등이 참석했다.이지훈 기자