정치 ‘중동 상황 극복을 위해’ 손 맞잡은 여야 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/16/20260416500127 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-16 14:01 입력 2026-04-16 14:01 이미지 확대 한병도(왼쪽 여섯번째) 더불어민주당 원내대표와 송언석(왼쪽 일곱번째) 국민의힘 원내대표 등 참석자들이 16일 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 2026.4.16 이지훈 기자 한병도(왼쪽 여섯번째) 더불어민주당 원내대표와 송언석(왼쪽 일곱번째) 국민의힘 원내대표 등 참석자들이 16일 국회에서 열린 중동 상황 대응·극복을 위한 더불어민주당·국민의힘 원내대표 긴급 점검 회의에서 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. 이날 회의에는 여야 대표단과 조현 외교부 장관, 윤창렬 국무조정실장 등이 참석했다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지