민주당 순천시장 후보 손훈모 확정····구례군수 후보는 장길선 군의장

이미지 확대 민주당 순천시장 후보 결선을 앞둔 지난 13일 서동욱, 손훈모, 허석 후보가 손을 맞자고 화이팅을 외치고 있다.

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손훈모 변호사가 더불어민주당 6·3 지방선거 순천시장 후보로 최종 선출됐다. 민주당 구례군수 후보로는 장길선 구례군의장이 확정됐다.민주당 전남도당 선거관리위원회는 16일 결선 결과 발표를 통해 손 변호사가 오하근 전 전남도의원과의 결선에서 승리하며 본선 진출을 확정 지었다고 밝혔다. 결선 투표는 14일부터 15일까지 진행됐다. 이번 투표는 권리당원 선거인단 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 반영해 결정됐다. 손 후보는 결선을 앞두고 허석·서동욱 후보의 공개 선언 지지를 받으며 두 후보 지지층을 흡수하는 등 막판 탄력을 받았다.그는 본선에서 무소속 노관규 순천시장·진보당 이성수 후보와 경쟁한다.민주당 구례군수 후보로는 장길선 군의장이 확정됐다. 장 후보는 재선의 김순호 현직 군수를 꺾고 본선에 진출했다. 그는 조국혁신당 이창호 후보, 무소속 정양조·정현택·정택균 후보와 격돌한다.순천 최종필 기자