송언석 “자리 연연 안 해”… 장동혁 지도부도 쇄신 조짐

국힘 6·3 이전 새 원내 지도부 거론

‘與 상임위원장 독식’ 가능성 대응

이달 내 차기 원내대표 선거 예상

이미지 확대 6·3 지방선거를 앞두고 미국을 방문 중인 장동혁(왼쪽) 국민의힘 대표가 김민수 최고위원과 함께 워싱턴DC 연방의회 의사당을 배경으로 포즈를 취하고 있다.

페이스북 캡처

2026-04-16 6면

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국민의힘에서 송언석 원내대표가 6·3 지방선거 이전에 조기 사퇴하고 새 원내 지도부를 구성하는 방안이 거론된다. 더불어민주당의 ‘상임위원장 독식’ 가능성에 맞서 미리 대응 체제를 구축해야 한다는 취지다.송 원내대표는 15일 국회 기자간담회에서 “제 임기는 6월 16일까지인데 민주당에서 5월 첫 주 새 원내대표 선거를 할 것으로 보여 우리 당도 원내 전략상 대응 차원에서 원내대표를 선출해야 하는 것 아니냐는 이런 이야기가 있는 것으로 안다”며 “저는 어떤 자리에도 연연하지는 않는다. 의원들의 총의를 모아서 결정할 생각이다”라고 말했다. 이어 “아직 결정된 상황은 아니다”라고 덧붙였다.당 핵심관계자는 통화에서 “지방선거 성적표에 따라 지도부 교체 등 리더십 공백 기간이 발생할 수도 있으니 대비가 필요하다는 의견들이 나온다”고 말했다.국민의힘이 의원총회에서 원내대표 조기 선출에 뜻을 모으면 이달 내 차기 원내대표 선거가 치러질 것으로 예상된다. 다음 달 21일부터 시작되는 지방선거 공식 선거운동 기간과 민주당 원내대표 경선 일정을 고려한 시간표다.실제 민주당의 상임위 독식 현실화에 대한 국민의힘의 위기감은 날로 고조되고 있다. 민주당은 21대 국회 전반기 때도 상임위원장 자리를 1년 2개월 동안 독식하다 재배분한 바 있다. 정청래 대표와 한병도 원내대표는 지방선거 후 18개 위원장을 민주당이 모두 맡겠다고 여러 차례 강조했다. 한 중진 의원은 “이번에는 반드시 이를 막아야 한다”며 “상임위원장을 모두 내주면 사실상 국회의원직을 유지할 이유가 없어진다”고 강조했다.지방선거 전 원내지도부가 새로 꾸려지면 장동혁 대표가 이끄는 당 지도부도 일부 인적 쇄신에 나설 가능성이 있다. 친장(친장동혁) 핵심 인물들이 자리를 내려놓고 장 대표가 새 인물들을 보강해 지방선거를 치르는 것이다. 김재섭 국민의힘 의원은 이날 “빠르게 선거대책위원회 체제로 전환하든 해서 분위기를 쇄신해야 한다”고 주장했다.손지은 기자