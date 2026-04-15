예비경선 시작됐는데…‘컷오프·단일화’ 늪에 빠진 국힘 대구시장 공천

최은석·홍석준 “이진숙·주호영과 최종 단일화”
국민의힘의 대구시장 공천과 관련한 내홍이 악화 일로를 걷고 있다. 예비경선이 시작됐지만 컷오프(경선 배제)된 후보들의 무소속 출마 가능성이 남아 있어서다. 경선에 참여한 일부 후보들도 이진숙 전 방송통신위원장, 주호영 국회부의장과의 단일화를 주장하고 있다.
최은석 국민의힘(대구 동구·군위갑) 의원은 15일 페이스북에 ‘대구를 위해 하나로 뭉치겠습니다’라는 제목의 글을 올려 “주호영 부의장, 이진숙 전 방통위원장 두 분과의 단일화는 선택이 아니라 필수”라고 밝혔다. 그러면서 “국민의힘 6명의 후보 중 누가 최종 후보가 되더라도 반드시 하나가 돼야 한다”고 강조했다.
그는 이어 “제가 경선 최종 후보로 선정된다면 주저 없이 두 분과 손을 잡겠다”라며 “뜻을 모으는 절차를 반드시 밟겠다”고 거듭 강조했다.
최 의원은 최종 후보가 될 경우 즉각 의원직에서 물러나 국회의원 보궐선거와 지방선거가 함께 치러질 수 있도록 하겠다고 선언했다. 그는 “지금 국민의힘은 소수당이고 국회에서 단 1석이 아쉬운 상황”이라며 “제가 우리 당 최종 후보로 선정되면 오는 30일 이전에 국회의원직을 내려놓고 보궐선거가 대구시장 선거와 동시에 치러지도록 당을 위해, 대구를 위해 그 길을 택하겠다”고 했다.
홍석준 전 의원도 더불어민주당 후보로 나선 김부겸 전 국무총리에 맞서기 위해선 보수 진영 단일화가 필요하다는 주장을 펼쳤다.
홍 전 의원은 전날 대구 수성구 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 “이번 선거에서 절대 분열해서는 안 된다”며 “주 부의장, 이 전 위원장과도 하나가 돼야 하므로 제가 후보가 되면 김부겸과 1대 1 구도를 만들기 위해 두 사람과 다시 경선을 하겠다”고 밝혔다.
이어 “‘공관위 차원에서는 주호영·이진숙과의 단일화는 없다’고 선을 그은 만큼 기존의 경선은 그대로 가되, 최종 후보자가 후보 단일화를 추진하면 된다”고 부연했다.
한편, 주 부의장과 이 전 위원장은 당의 컷오프 결정에 반발하며 경선 복귀를 요구하고 있다.
대구 민경석 기자
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