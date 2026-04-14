나토·이란과 투 트랙 논의… 숨가쁜 외교당국

조현, 방한 나토 대사 대표단 회동

이란 현지서 양자 논의도 본격화

2026-04-15 6면

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외교 당국이 중동 전쟁과 관련해 북대서양조약기구(나토) 등과 국제 공조 방안 등에 대해 논의했다. 또 이란과는 양자 협상을 병행하는 등 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박의 안전 확보 등을 위해 ‘투트랙 외교’에 힘을 쏟는 모습이다.외교부는 14일 조현 장관이 나토 주재 30개국 대사들로 구성된 대표단과 만나 실질협력 강화, 방산 분야 협력 증진 방안, 한반도 정세 등에 대해 논의했다고 밝혔다.대표단의 방한은 동아시아 지역에 대한 현장 견학 성격인 것으로 전해졌다. 다만 최근 호르무즈 해협 안정화 방안을 놓고 국제사회가 대응책 마련에 나선 만큼 관련 논의가 이뤄졌을 것으로 보인다.최근 도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협에 군함을 보내지 않은 나토와 한국, 일본 등 동맹을 향해 여러 차례 실망감을 표출했다. 이에 더해 유럽 주둔 미군의 일부 철수를 ‘보복성 카드’로 검토하고 있다는 소식이 알려지면서 관련 상황도 공유했을 것으로 보인다. 대표단은 이날 일정을 마치고 일본으로 건너가 관련 논의를 이어갈 계획이다.정부는 15일 열리는 영국과 프랑스 주도의 40여개국 다국적 회의에도 참여한다. 정부에선 정의혜 차관보가 화상으로 참석하는 것으로 알려졌다. 영국과 프랑스는 다국적군 구성을 추진하고 있다.안규백 국방부 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에서 “영국과 프랑스가 관련 논의를 주도하고 있기 때문에 우리도 참여하겠다는 의사 표명을 한 바 있다”며 “그런 구조하에서 책임 있는 일원으로서 역할을 할 것”이라고 밝혔다.이란과의 양자 논의도 본격화하고 있다는 분석이 나온다. 지난 주말 외교장관 특사로 이란에 파견된 정병하 극지협력대표가 이란 외무차관 등 고위급 인사와 접촉하면서 한국 선박의 정보를 전달했을 가능성도 거론되고 있다. 다만 정부는 이란에 정보 제공 여부에 대해 공개하지 않았다.정부는 그동안 모든 선박의 자유로운 통항을 강조하며 이란과의 양자 협의에 신중한 모습이었다. 외교부 관계자는 “이란과의 협의와 다자적인 협의가 상충이 되는 것은 아니다”며 “고도의 외교적인 집중력을 갖고 관련국들과의 협의에 임하고 있다”고 강조했다.이주원 기자