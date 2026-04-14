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박상용, 증인선서 거부… 또 퇴장

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-14 12:33
입력 2026-04-14 12:33
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박상용 검사가 14일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명 국정조사 특별위원회에서 열린 쌍방울 대북 송금 사건 관련 청문회에서 증인 선서 도중 자리에 앉아 있다. 2026.4.14 이지훈 기자
박상용 검사가 14일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명 국정조사 특별위원회에서 열린 쌍방울 대북 송금 사건 관련 청문회에서 증인 선서 도중 자리에 앉아 있다. 2026.4.14 이지훈 기자


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박상용(왼쪽) 검사가 14일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명 국정조사 특별위원회에서 열린 쌍방울 대북 송금 사건 관련 청문회에서 증인 선서를 거부한 뒤 퇴장당하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자
박상용(왼쪽) 검사가 14일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명 국정조사 특별위원회에서 열린 쌍방울 대북 송금 사건 관련 청문회에서 증인 선서를 거부한 뒤 퇴장당하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자




박상용 검사가 14일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명 국정조사 특별위원회에서 열린 쌍방울 대북 송금 사건 관련 청문회에서 증인 선서를 거부한 뒤 퇴장당하고 있다.

이지훈 기자
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