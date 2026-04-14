정치 조국, 평택을 출마 선언 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/14/20260414500124 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-14 12:32 입력 2026-04-14 12:32 이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 의사를 밝히고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 의사를 밝히고 있다. 조 대표는 이날 기자회견을 열고 “조국혁신당의 열세 번째 국회의원이 되겠다”며 위와 같이 밝혔다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지