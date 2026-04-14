조국, 평택을 출마 선언

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 의사를 밝히고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자

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조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 의사를 밝히고 있다.조 대표는 이날 기자회견을 열고 “조국혁신당의 열세 번째 국회의원이 되겠다”며 위와 같이 밝혔다.이지훈 기자