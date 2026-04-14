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조국, 평택을 출마 선언

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-14 12:32
입력 2026-04-14 12:32
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조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 의사를 밝히고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자
조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 의사를 밝히고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자


조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 6.3 국회의원 재보궐선거 평택을 출마 의사를 밝히고 있다.



조 대표는 이날 기자회견을 열고 “조국혁신당의 열세 번째 국회의원이 되겠다”며 위와 같이 밝혔다.

이지훈 기자
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