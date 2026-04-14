하정우 “부산 출마? 대통령이 결정권 줘도 靑 남겠다”

이미지 확대 하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체회의에 참석하고 있다. 2026.04.09 뉴시스

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더불어민주당에서 6·3 지방선거 부산 북구갑 차출설이 나오고 있는 하정우 청와대 AI미래기획수석은 14일 “대통령께서 일을 열심히 하라고 했으니까 일을 해야 한다”며 재차 선을 그었다.하 수석은 이날 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 ‘이번 지선에 출마하느냐’는 질문에 “당분간은 청와대에 집중해서 일을 하는 것을 선호한다”며 이같이 답했다.이어 “현시점 기준으로는 열심히 청와대에서 일을 해야 한다”며 “대통령님의 의사 결정에 따라서 계속 일을 하고 있을 수도 있고, 조금 다를 수도 있지 않겠냐”고 말했다.그는 선거가 임박한 5~6월쯤에도 현재 자리에 있을 가능성을 묻자 “(그럴) 확률이 높아 보인다”며 “(대통령) 참모는 의사결정 권한이 없지 않나. 대통령님이 ‘네가 결정해라’ 할 수도 있고, 혹은 어떤 게 국익에 가장 최선인지, 국가의 이익에 가장 부합하는지로 결정하실 것”이라고 했다.인사권자인 이재명 대통령이 출마 결정권을 준다면 어떤 선택을 할지에 대해선 “(청와대에) 남는 것으로 결정하겠다”며 “부산 지역의 AI(인공지능) 전환이 매우 중요하지만, 지금 청와대에서 하는 국가 전략이 제 기준에서는 중요하다”고 강조했다.이 대통령은 지난 9일 국민경제자문회의에서 하 수석에게 “하GPT(하 수석의 별명), 요새 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같다”며 “작업 들어온다고 넘어가고 그러면 안 된다”고 말한 바 있다. 해당 발언 진의 해석에 대해 하 수석은 “당연히 액면으로 가야 하지 않겠느냐”고 했다.‘하정우 차출론’은 부산 북구갑 전재수 민주당 의원이 부산시장 후보로 나서면서 급부상했다. 부산 북구갑은 전 의원이 3선을 한 지역구다.정청래 민주당 대표는 하 수석에게 공개적으로 출마를 요청하는 등 ‘러브콜’을 잇따라 보내고 있다. 민주당은 정 대표가 이번 주 하 수석을 직접 만나 출마를 요청할 계획이라고 밝혔다. 다만 하 수석은 “(연락받은 게) 따로 없다”며 “(따로 만날) 계획이 없다고 보셔야 할 것 같다”고 말했다.하 수석은 이연희 민주당 전략기획위원장이 지난 12일 KBS1 ‘일요진단 라이브’에 출연해 ‘하 수석의 출마 가능성이 8부 능선을 넘었다’고 언급한 것을 두고서는 “당이 생각하는 80%의 기준이 있겠지만 전 그게 뭔지 잘 모르겠다”고 전했다.1977년생인 하 수석은 부산 출신으로 구덕고를 졸업했다. 네이버 출신으로 한국형 거대언어모델(LLM) 개발 등을 이끌다가 이재명 정부 초대 AI 수석으로 임명됐다.한편 국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 전날 “부산에 집을 구했다”며 부산 북갑 무소속 출마를 공식화했다.윤예림 기자