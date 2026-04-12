미국 간 장동혁 “6.3 지방선거, 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선”

장동혁 “자유대한민국 지키는 길 믿어”

김대식·조정훈·김민수 등 출장 동행

당초 14일에서 11일 출국 일정 변경

“미국 각계 면담 요청 따라 조기출국”

“한미동맹, 민생 모두 챙길 계기마련”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 7일 국회에서 이동하고 있다. 연합뉴스

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장동혁 국민의힘 대표가 12일 “6·3 지방선거는 자유와 민주주의를 지키는 거대한 전선이 될 것”이라고 했다. 장 대표는 미국 측 요청으로 일정을 당겨 전날 미국 워싱턴DC로 향했다.장 대표는 이날 페이스북에 “그 전선 위에 우리가 끝까지 지켜야 할 것은 결코 포기해서는 안 되는 대한민국의 미래”라며 이같이 밝혔다. 지방선거를 앞두고 공천 등 문제로 당내 갈등이 지속되는 데 대해선 “현재의 분열과 고통의 시간을 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.장 대표는 방미 배경에 대해 “지금 대한민국은 자유와 법치, 시장질서까지 흔들리는 중대한 기로에 서 있다”며 “위기의 대한민국 앞에서 우리는 모든 역량을 동원해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “처절한 마음으로 싸우는 이유는 단 하나, 이 길이 자유대한민국을 지키는 길이라 믿기 때문”이라며 “어제(11일) 세계의 자유를 지키는 최전선 워싱턴으로 출발했다”고 덧붙였다.당초 장 대표는 오는 14일 출국해 17일까지 2박 4일간 워싱턴DC를 방문할 예정이었지만 전날 출국으로 일정을 앞당겼다. 특보단장인 김대식 의원, 당내 ‘미국통’ 조정훈 의원, 김민수 최고위원 등이 동행한다.최보윤 수석대변인은 기자들과 만나 장 대표 조기 출국 이유에 대해 “대표 일정이 공개되고 미국 각계에서 여러 면담 요청이 있었다”며 “미국 측 요청에 따라 조기 출국했다”고 설명했다. 지방선거 50여일 앞둔 방미에 대한 비판적 시각에 대해서는 “한미동맹과 민생을 챙길 수 있는 계기를 마련할 것”이라며 “민생을 지키는 것과 지방선거 승리를 하나로 연결할 수 있다”고 강조했다.장 대표의 이번 방미는 미 공화당 출신 인사들이 이끄는 비영리단체 국제공화연구소(IRI) 초청에 따른 것으로 IRI 주최 간담회에서 굳건한 한미동맹을 강조하는 내용을 비롯해 한반도 문제에 대한 견해를 밝힐 예정이다.연방 하원 외교위원회 동아시아·태평양 소위원장인 영 김(공화·캘리포니아주) 의원, 공화당 소속 조 윌슨(사우스캐롤라이나), 마이크 켈리(펜실베이니아) 하원의원 등 미 연방의회 지한파 모임 ‘코리아 코커스’에서 활동하는 의원들과도 만날 예정으로 알려졌다.곽진웅·박효준 기자