명창환 여수시장 예비후보 선거사무소 개소식

지금이 여수 살릴 마지막 골든타임, 즉시 일할 리더 필요

이미지 확대 명창환 조국혁신당 여수시장 예비후보.

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명창환 조국혁신당 여수시장 예비후보가 11일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.이날 개소식에는 조국 대표를 비롯해 서왕진 원내대표, 장춘생 최고위원, 김선민 전 당대표 권한대행, 백선희·강경숙 의원 등 주요 인사와 당원 등 1200여명이 참석했다.명 후보는 인사말에서 “지금 여수는 인구 감소, 산업 위축, 관광 침체가 동시에 진행되는 복합 위기 상황”이라며 “지금이 여수를 살릴 마지막 골든타임이며 이제는 준비할 시간이 아니라, 즉시 일할 수 있는 리더가 필요한 시점”이라고 강조했다.이어 “정당이나 인맥이 아니라, 일하는 능력으로 평가받는 정치로 바꿔야 한다”며 “첫날부터 바로 일하는 시장이 되겠다”고 밝혔다.명 후보는 여수의 미래 전략으로 ▲산업 대전환 ▲에너지 대전환 ▲민생 대전환 등 ‘3대 대전환’과 ▲신월 메가프로젝트 ▲이순신 메가프로젝트 ▲박람회장 메가프로젝트 등 ‘3대 메가프로젝트’를 제시하며 여수의 재도약 비전을 구체화했다.개소식 이후 명 후보는 조국 대표와 함께 여수 거북공원을 찾아 시민들과 직접 만나 지역 경제 상황과 생활 현장의 어려움을 청취하는 현장 행보를 이어갔다.현장 행보를 마친 명 후보는 “여수는 반드시 다시 일어설 수 있다”며 “시민이 직접 체감하는 변화를 만들어내고 효능감 있는 행정을 펼치는 시장이 되겠다”고 약속했다.여수 류지홍 기자