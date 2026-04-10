민주당 전북지사 후보에 이원택 확정…제주는 위성곤·문대림 결선

‘대리기사 비용 지급’ 김관영 제명에 2파전

이원택 ‘식사비 대납’ 논란…당 ‘혐의 없음’

이미지 확대 이원택 더불어민주당 전북지사 후보가 지난 1일 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

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이원택 더불어민주당 의원이 3선의 안호영 의원을 꺾고 6·3 지방선거 민주당 전북지사 후보로 10일 확정됐다.소병훈 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 이 같은 내용의 전북지사 본경선 개표 결과를 발표했다. 당규에 따라 득표율은 공개되지 않았다.이번 전북지사 경선은 ‘대리기사 비용 지급’ 논란으로 당에서 전격 제명된 김관영 지사가 후보 자격을 박탈당하면서 이 후보와 안 의원 간 양자 대결로 진행됐다.이 후보 역시 최근 ‘제3자 식사비 대납’ 의혹이 불거졌으나 당 윤리감찰단 조사에서 혐의 없음 판단을 받은 뒤 예정대로 당내 경선을 치렀다.전북 김제 출신의 그는 전북 군산·김제·부안을을 지역구로 둔 재선 의원이다. 문재인 정부에서 청와대 행정관, 송하진 지사 재임 당시 전북 정무부지사를 지냈다. 이 의원의 전북지사 출마로 해당 지역구에서는 보궐선거가 치러질 예정이다.아울러 민주당 제주지사 후보 선출을 위한 본경선에서 위성곤·문대림 후보가 결선에 진출했다. 결선 투표는 오는 16일부터 18일까지 사흘 동안 진행될 예정이다.이준호 기자