신정훈 의원, 김영록 후보 지지 선언

김영록 후보, 통합 난제 해결 위한 현실적 대안

이미지 확대 더불어민주당 신정훈 국회의원. 신정훈 의원실 제공

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더불어민주당 전남광주특별시장 경선 후보로 뛰었던 신정훈 의원이 김영록 후보 지지를 공식 선언했다.신 의원은 9일 자신의 블로그에 올린 입장 발표문에서 “경선 탈락 후 어떻게 하면 전남광주 통합과 미래를 여는 불쏘시개 역할을 할 것인가 생각을 했고 많은 지지자들로부터 이번 선거에 대한 입장과 선택을 요구받고 고민을 거듭한 끝에 김영록 후보에게 힘을 보태기로 했다”고 밝혔다.그는 “김 후보가 선거 기간 제가 제기했던 정치적 기준에는 미흡하지만 엄중한 시기의 전남광주가 한 걸음이라도 전진하기 위한 불가피한 선택”이라며 “난마와 같이 얽힌 통합의 앞날을 생각하면 농어촌에 대한 감수성과 풍부한 행정 경험을 겸비한 김 후보가 통합의 난제를 풀어갈 현실적 대안이라고 판단했다”고 덧붙였다.그러면서 민형배 후보에 대한 불편했던 마음도 함께 썼다.신 의원은 “경선 과정에서 여론 조작에 가까운 막대그래프와 단일화 여론 조사에 대한 조직적 개입 등 민 후보 측이 보인 투명성과 도덕성에 대한 심각한 회의를 금할 길 없었다”며 “합법을 가장해 당내 경선의 공정성을 유린하고도 부끄러움이 없다면, 자신의 불리한 지적에 대해서는 묵묵부답으로 일관한다면 정치인의 정당한 자세는 아니라고 생각한다”고 지적했다.그는 또 시도민에게 보내는 당부의 말을 통해 “지금 우리가 처한 상황은 결코 녹록하지 않다”며 “동부권은 산업 위기, 다른 지역은 농어촌 소멸의 위기, 광주는 경제 위기까지 총체적 지역 위기를 단순한 의욕만으로 해결하기 어렵다”고 밝혔다.특히 “전남광주 통합의 성패는 이재명 정부의 성패와도 직결되는 문제”라면서 “단 한 차례의 시행착오도 허용할 수 없는 절박한 현실에서 광역 행정에 대한 경험, 포용과 협치의 정신은 가장 중요한 자산”이라고 강조했다.마지막으로 신 의원은 “혹시, 저를 지지해 주셨던 분들 가운데 저랑 다른 의견이 있는 분이 있다면, 고심 어린 저의 입장을 널리 이해해 주시기 바란다”며 “신정훈은 언제 어디서라도 오직 전남광주의 시도민을 기준으로 생각하고 행동하겠다”고 입장문을 마무리했다.나주 류지홍 기자