李대통령 ‘공개 칭찬’ 받은 與이훈기…동네 한 바퀴는 계속된다

국회 입성 후 ‘금요 동네 한바퀴’

주민 8만여명과 700여시간 소통

李 “국민과 직접 대화, 정말 중요”

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 8일 X(엑스)에 이훈기 더불어민주당 의원을 공개적으로 칭찬한 글을 올렸다. 이재명 대통령 X 캡처

이미지 확대 이훈기 더불어민주당 의원이 지난 3일 ‘금요일 동네 한 바퀴’ 100회차를 맞아 인천 남동구 장수서창동의 인천대공원을 찾아 산책하는 주민과 대화하고 있다. 의원실 제공

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이재명 대통령이 이훈기 더불어민주당 의원의 현장 소통 활동인 ‘금요일 동네 한 바퀴’를 두고 “잘하고 있다”며 공개 칭찬에 나섰다.9일 정치권에 따르면 이 대통령은 전날 밤 X(엑스)에 이 의원의 ‘금요일 동네 한 바퀴’ 활동 기사를 공유하며 “이훈기 의원님 잘 하십니다”라고 적었다. 그러면서 “국민과 직접 대화는 정말 중요하다”며 “정치는 국민이 한다”고 덧붙였다.이 의원이 국회 입성 후 2024년 6월부터 시작한 ‘금요일 동네 한 바퀴’는 지난 3일 활동 100회를 맞았다. 그간 총 100만보, 약 900㎞를 걸으며 주민 8만여명과 700여 시간 소통했다고 이 의원은 밝혔다.해당 활동을 진행하며 이 의원은 통학로 개선, 체육시설 보수 예산 확보, 생활편의시설 확충, 소상공인 지원 등 주민이 체감할 수 있는 변화를 이끌었다.그는 “이 대통령이 직접 ‘현장 정치’의 의미를 짚어주신 것은 큰 격려이자 더 큰 책임”이라며 “앞으로도 더 낮은 곳에서 더 가까이 주민을 만나며 민생의 답을 찾겠다”고 전했다.이준호 기자