李대통령 “하 수석, 넘어가면 안돼” 만류에도…정청래 “당에 더 필요한 인재”

정청래, 민형배·김영록과 여수 서시장 방문

“하 수석, 희망·미래·비전 보여줄 적임자”

이미지 확대 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 9일 전남 여수시 서시장을 찾아 전남광주통합특별시장에 도전장을 내민 민형배(왼쪽) 민주당 의원과 김영록(오른쪽) 전남지사와 함께 시장을 걷고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 9일 전남 여수시 서시장의 한 떡집을 방문해 직접 판매하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 하정우 AI미래기획수석이 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체 회의에 참석해 있다. 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표는 9일 이재명 대통령이 하정우 청와대 AI(인공지능)미래기획수석의 국회의원 재보궐 출마설을 두고 “작업이 들어온다고 넘어가면 안된다”고 발언한 데 대해 “얼마나 소중하고 가치 있는 분이면 당에서 요청하겠나”라고 말했다.정 대표는 이날 전남 여수에 위치한 서시장 방문 후 기자들을 만나 “이 대통령이 농담으로 당의 그런 요청 넘어가지 말라고 하셨으니 저도 농담으로 말하겠다”며 이같이 밝혔다.앞서 이 대통령은 이날 오전 열린 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 부산 북구갑 재보궐 선거 출마설이 도는 하 수석에게 “요새 할 일이 많은데 누가 작업 들어오는 것 같다”며 “넘어가고 그러면 안 된다”고 말했다. 이에 하 수석은 “할 일에 집중하겠다”며 출마설에 선을 그었다.정 대표는 “그만큼 하 수석이 국민들에게 희망과 미래, 비전을 보여주는 적임자이기 때문에 대통령께서도 그렇게 말씀하신 것 같은데, 당에서도 그만큼 더 필요한 인재라고 생각한다”고 말했다.그는 또 본인이 유동균 마포구청장 후보의 후원회장을 맡은 것에 대해 “바로 철회하라고 했다”고 밝혔다. 앞서 민주당은 경선 과열을 막기 위해 현역 국회의원의 해당 지역구 예비후보 후원회장 겸임을 금지하는 지침을 내린 바 있다.아울러 추미애 의원 등 지방선거 민주당 후보로 확정된 현역 국회의원의 재보궐 선거를 위한 사퇴 시점을 두고선 “당 대표로서 언제, 무엇을 해라 등 강요 내지 의무감을 부여하는 것보다 개인적으로 상식적으로 잘 판단할 것”이라고 설명했다.지방선거 출마를 위한 국회의원직 사퇴 시한은 5월 4일인 반면 보궐선거 지역구 확정 시한은 4월 30일이다. 현역 의원이 4월 30일을 지나 사퇴할 경우 해당 지역구의 보궐 선거는 내년으로 밀리게 된다.이준호 기자