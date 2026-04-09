“젊은 리더십으로 은평 변화”…국민의힘 양기열 은평구을 당협위원장 사무소 개소식 개최

이미지 확대 지난 4일 열린 국민의힘 양기열 당협위원장 사무소 개소식에서 참석자들이 화이팅 을 외치고 있다. 왼쪽 부터 남기정(은평구청장 후보), 이경호(은평구청장 후보), 김영웅(서울시의원 후보), 신봉규(은평구의원) ,양기열(당협위원장), 최락의(은평구의회 부의장), 박세은(은평구의원) 박성도(은평구의원), 김유진(은평구의원 예비 후보), 김기영( 은평구의원 예비 후보), 오소영(은평구의원 예비 후보). 사진: 양기열 위원장 제공.

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국민의힘 은평을 양기열 당협위원장이 사무소를 열고 본격적인 행보에 나섰다.양 위원장은 지난 4일 서울 은평구 불광동에 은평구민과 당원, 지역 주요 당직자들이 참석한 가운데 사무소 개소식을 개최했다고 9일 밝혔다.이날 개소식에는 박수민 국회의원, 윤희숙 전 국회의원, 김병민 서울시 정무부시장 등이 참석해 양 위원장의 새로운 출발을 축하했다.양 위원장은 환영사에서 “이번 개소식은 은평의 변화를 갈망하는 수많은 구민과 당원들이 함께 만든 공동의 출발점”이라면서 “주민의 목소리를 더 낮은 자세로 경청하고, 현장 중심의 실천을 통해 구민이 피부로 느낄 수 있는 실질적인 변화를 반드시 증명해내겠다”고 밝혔다.특히 이번 개소식에서는 지역의 후보군과 주요 인사들이 개인의 정치를 넘어 지역 공동체의 발전을 위해 함께 뛰는 ‘원팀(One-Team)’ 정신의 출발을 알렸다.양 위원장은 사무소 개소를 은평의 새로운 도약을 준비하는 전략적 교두보로 삼아 지역 곳곳의 민원 현장을 직접 발로 뛰며 구민과 소통할 계획이다.조현석 기자