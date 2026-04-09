정치 장동혁 대표, 국민의힘 100만 책임당원과 함께 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/09/20260409500060 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-04-09 10:27 입력 2026-04-09 10:27 이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 9일 국회에서 열린 ‘100만의 선택, 새로운 시작’ 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식에서 100만번째 당원들과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.9 안주영 전문기자 장동혁 국민의힘 대표가 9일 국회에서 열린 ‘100만의 선택, 새로운 시작’ 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식에서 100만번째 당원들과 기념 촬영을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지