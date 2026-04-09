장동혁 대표, 국민의힘 100만 책임당원과 함께

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 9일 국회에서 열린 ‘100만의 선택, 새로운 시작’ 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식에서 100만번째 당원들과 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.9 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표가 9일 국회에서 열린 ‘100만의 선택, 새로운 시작’ 국민의힘 100만 책임당원 돌파 기념식에서 100만번째 당원들과 기념 촬영을 하고 있다.안주영 전문기자