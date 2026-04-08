발 묶인 26척 중 4척에 석유… ‘탈출 외교’ 총력전

정부 “호르무즈 통항 재개 협의”

2026-04-09 4면

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미국과 이란의 휴전 합의로 호르무즈 해협이 다시 열리면서 해협에 발이 묶였던 한국 선박 26척에도 ‘탈출구’가 마련됐다는 평가가 나온다. 정부는 선박 안전 보장을 최우선으로 두면서 통항 재개를 위해 이란 등 관련국과 협의에 나서겠다는 입장이다.청와대는 8일 한국 선박의 통항과 관련해 “금번 휴전 합의로 호르무즈 해협 통항 재개를 위한 여건이 마련된 만큼 정부는 우리 선박의 통항이 조속히 이루어질 수 있도록 선사와의 협의 및 관련국과의 소통을 가속화해 나갈 예정”이라고 밝혔다. 이어 “현재 이란 측이 군과의 협조 및 기술적 제약 등을 고려한 가운데 통항을 재개할 것임을 밝힌 바 구체적인 통항 방식과 조건 등에 대해서는 관련국과의 소통을 통해 면밀히 파악해 나가고 있다”며 “통항에 필요한 선박 리스트 등 제반 사항에 대해서도 선사와 긴밀히 협의하며 신속히 재점검해 나갈 것”이라고 설명했다. 현재 호르무즈 해협에는 26척의 선박들이 갇혀 있다. 원유 운반선 9척, 석유제품 운반선 8척, 벌크선 5척, LNG·LPG 운반선 2척, 컨테이너선 1척, 자동차 운반선 1척 등이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 “26척을 분석해보니 5척이 한국으로 들어오는 것”이라며 “4척은 석유고, 나머지 1척은 자동차”라고 설명했다.국제해사기구(IMO)에 따르면 현재 해협 안팎과 페르시아만 일대에는 2000척 이상의 선박이 대기 중이다. 때문에 먼저 해협을 탈출하기 위한 외교전이 불가피할 전망이다. 다만 정부는 ‘안전 보장’이 선결돼야 한다는 분위기다. 정부는 선박 통항과 관련해 여러 차례 “안전을 최우선한다”는 입장을 밝혀 왔다. 이란과 협의에서 구체적인 안전 확보 방안이 해결되면 본격적인 통행 움직임이 있을 것으로 보인다. 해양수산부에 따르면 당장 해협을 나오겠다는 선박은 없는 것으로 확인됐다. 선박들은 정부가 안전을 보장하면 즉각 빠져나올 수 있는 상황으로 파악됐다.이란이 통행료를 부과할 가능성도 변수다. 구 부총리는 “(통행료 지급을) 현재로서는 검토하지 않고 있다”고 말했다.﻿서울 이주원·세종 김중래 기자