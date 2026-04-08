정원오 ‘박원순·오세훈 똑같다’ 발언 사과…“많은 분께 상처와 심려”

“박 시장 곁에서 누구보다 가까이 지내
… 오직 시민 삶과 서울 미래에만 집중”
6·3 지방선거 서울시장 출마를 선언한 더불어민주당 정원오 예비후보가 “시장은 대권 징검다리가 아니다. 박원순 전 시장과 오세훈 시장이 똑같다”는 취지로 발언한 데 대해 공식 사과했다.
정 예비후보는 8일 오전 페이스북에 “제 발언으로 마음의 상처를 입으신 분들께 정중하게 사과드린다”고 적었다.
그는 전날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에서 ‘대선에 대한 꿈은 없냐’는 질문에 “제가 경험해 본 박원순 전 시장과 오세훈 시장이 똑같다”며 “대권을 바라보기 시작하는 순간부터 스탠스가 흔들리고, 그로부터 이상한 일들이 생기며 고집을 피우게 된다. 저는 그런 전철을 밟지 않겠다”고 강조했다.
하지만 박 전 시장을 현직 오 시장과 동일 선상에서 비판한 것을 두고 여권 지지층 내에서 부적절했다는 지적이 제기됐다. 이에 정 예비후보는 “저는 박 시장님 곁에서 누구보다 가까이 지냈고, 시장님의 고뇌를 지켜보면서 너무도 안타깝게 생각했던 사람”이라고 밝혔다. 이어 “말씀드리고자 했던 취지는 서울시장은 오직 시민의 삶과 서울의 미래에만 집중해야 하는 자리이며, 저 또한 그 책임에만 전념하겠다는 다짐을 전하려 했던 것”이라고 설명했다.
그러면서 “뜻을 전하는 과정에서 많은 분께 상처와 심려를 드렸다”며 “늘 겸손한 자세로 서울의 미래와 시민의 민생으로 평가받겠다”고 덧붙였다.
정 예비후보는 이날 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해서도 “동일 선상의 비교로 상처받으신 분들께 송구하다”고 사과를 전했다.
유규상 기자
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