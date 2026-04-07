정치 국방부 의장대의 ‘칼각’… 현충원에서 제식시범 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/08/20260408010005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-07 18:11 입력 2026-04-07 18:11 이미지 확대 국방부 의장대의 ‘칼각’… 현충원에서 제식시범 국방부 의장대 소속 장병들이 7일 서울 동작구 국립서울현충원 현충문 앞에서 열린 ‘현충문 정례 군 의장행사’에서 제식 시범을 보이고 있다.연합뉴스 국방부 의장대 소속 장병들이 7일 서울 동작구 국립서울현충원 현충문 앞에서 열린 ‘현충문 정례 군 의장행사’에서 제식 시범을 보이고 있다. 연합뉴스 2026-04-08 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지