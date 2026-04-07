이미지 확대 국방부 의장대의 ‘칼각’… 현충원에서 제식시범 국방부 의장대 소속 장병들이 7일 서울 동작구 국립서울현충원 현충문 앞에서 열린 ‘현충문 정례 군 의장행사’에서 제식 시범을 보이고 있다.

연합뉴스

2026-04-08 10면

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국방부 의장대 소속 장병들이 7일 서울 동작구 국립서울현충원 현충문 앞에서 열린 ‘현충문 정례 군 의장행사’에서 제식 시범을 보이고 있다.연합뉴스