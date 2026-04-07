정부 “고유가 지원금, 5월까지 지급 목표”

국회 예결특위 ‘전쟁 추경’ 심의

이미지 확대 박홍근(가운데) 기획예산처 장관이 7일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에 참석해 환하게 웃고 있다. 앞줄 오른쪽부터 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 박 장관, 임기근 기획처 차관.

안주영 전문기자

2026-04-08 8면

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박홍근 기획예산처 장관은 7일 이른바 ‘전쟁 추경(추가경정예산안)’에 편성한 고유가 피해지원금과 관련해 취약계층은 이달, 나머지는 5월 중 지급을 목표로 하겠다고 밝혔다.박 장관은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 “(지원금 지급)은 두 단계로 볼 수밖에 없다”며 “이미 행정 데이터가 있는 취약계층에 대해선 4월 중 지급을 목표로 할 것”이라고 했다. 이어 “나머지 분들은 건강보험 재원 자료를 가지고 종합적으로 재정리를 해야 하므로 시간이 좀 소요될 수 있어 5월 중 지급을 목표로 준비하고 있다”고 설명했다. 앞서 정부는 소득 하위 70% 국민을 대상으로 한 4조 8000억원 규모의 고유가 피해지원금을 편성했다.송미령 농림축산식품부 장관은 “현재 시설농가의 등유만 (추경안에) 반영이 돼 있다”며 농기계 유가연동보조금 지원 대상을 경유와 휘발유까지 확대하는 방안에 대해서도 관계부처와 협의를 하겠다고 했다.추경안의 국회 상임위원회 예비심사도 마무리 수순에 들어갔다. 각 상임위에서는 고유가에 따른 취약계층 지원, 재생에너지 확대를 통한 에너지 대전환 관련 예산 등이 크게 증액된 것으로 나타났다. 국회는 9일까지 예결위 종합정책질의를 한 뒤 9일 소위 심사를 거쳐 10일 본회의에서 추경안을 처리한다는 계획이다.문금주 더불어민주당 원내대변인은 “농림축산식품해양수산위원회에서도 (농식품부 관련 예산을) 6000억원가량 증액 예고를 했다”며 “꼭 필요한 예산이기에 (추경 전체 규모가) 26조원 플러스 알파가 되지 않을까 싶다”고 전했다.김헌주 기자