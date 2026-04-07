靑 “이 대통령, 연임 질문에 즉답 피한 거 아니다…전혀 사실 아냐”

李 “공고된 개헌안 수정·의결 불가능”

이미지 확대 장동혁 대표와 인사하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 국민의힘 장동혁 대표와 인사하고 있다.

연합뉴스

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청와대는 7일 여야정 민생경제협의체 회담에서 장동혁 국민의힘 대표가 “개헌에 앞서 중임·연임을 하지 않겠다고 선언해달라”는 요청에 이재명 대통령이 즉답을 피했다고 주장한 것과 관련해 사실이 아니라고 반박했다.앞서 최보윤 국민의힘 수석대변인은 국회에서 이날 회담 내용을 브리핑하며 장 대표는 “개헌을 논의하기 전에 대통령이 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 국민께 선제적으로 해야 한다”고 건의했다고 밝혔다. 이어 최 수석대변인은 “이에 대해 이 대통령은 즉답을 피했다”고 전했다.논란이 되자 청와대는 “전혀 사실이 아니다”라고 강하게 반박하고 나섰다. 장 대표의 건의에 이 대통령은 “현재 공고된 개헌안을 수정해서 의결하는 것은 불가능하며 야당이 개헌저지선을 확보한 상태에서 불가능하지 않느냐”고 답했다고 청와대는 전했다.이 대통령은 이날 청와대로 더불어민주당의 정청래 대표와 한병도 원내대표, 국민의힘의 장 대표와 송언석 원내대표를 초청해 오찬을 겸한 여야정 민생경제협의체 회담을 함께했다. 이 대통령과 여야 지도부 회동은 지난해 9월 이후 약 7개월 만이다.김진아 기자