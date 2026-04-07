아프간서 납치된 선교단 구출 연기하더니… 현빈, 국정원 ‘명예 방첩요원’ 됐다

이미지 확대 배우 현빈. 2025.12.15 뉴스1 자료사진

이미지 확대 영화 ‘교섭’ 스틸컷

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국가정보원이 배우 현빈(43)을 ‘명예 방첩요원’으로 위촉했다. 현빈은 2023년 영화 ‘교섭’에서 중동 전문 국정원 요원 박대식 역할을 연기한 바 있다.국정원은 7일 현빈을 명예 방첩요원으로 위촉하고 방첩의 개념과 중요성을 알리는 활동에 함께 나선다고 밝혔다.방첩은 국가 안보와 국익에 반하는 외국의 정보활동을 찾아내고 견제·차단하기 위한 활동 전반을 의미한다. 과거에는 북한 간첩을 색출하는 정도의 개념으로 여겨졌지만, 지난 2월 개정된 형법은 간첩죄 적용 대상을 ‘적국’에서 ‘외국’으로 확대해 북한만이 아닌 외국의 간첩 행위로부터 국익을 지킬 제도적 기반을 마련했다.현빈은 2007년 벌어진 샘물교회 선교단 아프가니스탄 피랍 사건 실화를 배경으로 한 영화 ‘교섭’에서 외교관 정재호(황정민 분)의 원칙적 협상을 보완하는 현실적이고 저돌적인 행동파 국정원 요원 박대식으로 분해 이슬람 무장정파 탈레반과의 교섭을 뒤에서 지원하는 연기를 펼쳤다.국정원 관계자는 “최근 외국에 의한 첨단기술·방위산업 기밀 유출 등 국가 생존을 위협하는 사건이 빈발해 방첩의 중요성이 갈수록 커지고 있다”며 “빈틈없는 방첩 활동을 통해 국민 기대에 적극 부응해 나갈 것”이라고 말했다.이정수 기자