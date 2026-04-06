정치 국회 과방위 제1차 전체회의, 의결정족수 미달 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/06/20260406500067 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-06 11:31 입력 2026-04-06 11:31 이미지 확대 6일 국회에서 제434회 국회(임시회) 과학기술정보방송통신위원회 제1차 전체회의가 야당 의원들이 불참한 가운데 열렸다. 최민희 국회 과방위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 2026.4.6 이지훈 기자 6일 국회에서 제434회 국회(임시회) 과학기술정보방송통신위원회 제1차 전체회의가 야당 의원들이 불참한 가운데 열렸다. 최민희 국회 과방위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 이날 과방위 전체회의는 의결정족수 미달로 산회됐다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지