국회 과방위 제1차 전체회의, 의결정족수 미달

이미지 확대 6일 국회에서 제434회 국회(임시회) 과학기술정보방송통신위원회 제1차 전체회의가 야당 의원들이 불참한 가운데 열렸다. 최민희 국회 과방위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 2026.4.6 이지훈 기자

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6일 국회에서 제434회 국회(임시회) 과학기술정보방송통신위원회 제1차 전체회의가 야당 의원들이 불참한 가운데 열렸다. 최민희 국회 과방위원장이 의사봉을 두드리고 있다.이날 과방위 전체회의는 의결정족수 미달로 산회됐다.이지훈 기자