산불 잡다 DMZ ‘실수 진입’…육군 헬기, 유엔사 승인 없이 비행

군 당국, 경위 조사…北 특별한 반응 없어

이미지 확대 육군 수리온 헬기(KUH-1)가 지난해 3월 경북 의성군 안계면 개천저수지에서 밤비바켓(물주머니)에 산불 진화용 물을 급수하고 있다.

육군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

육군 헬기가 산불 진화 작업 중 실수로 비무장지대(DMZ)에 진입한 것으로 파악돼 유엔군사령부와 군 당국이 경위 파악에 나섰다.합동참모본부는 5일 “경기 연천군 일대에서 지난달 23일 산불 진화를 위해 투입된 육군 헬기 1대가 DMZ 내에서 비행한 사실이 있다”며 “관련 사안에 대해서는 조사 중”이라고 밝혔다.군은 당시 연천군 최전방 지역에서 발생한 산불 진화를 위해 육군 소속 수리온 헬기 1대를 투입했다. DMZ 내부로 진입할 계획은 없었지만 작업 과정에서 진입한 것으로 파악됐다. DMZ는 군사분계선(MDL)을 기준으로 남북 각각 2㎞ 구간으로 설정돼 있다. DMZ에 출입하기 위해서는 정전협정에 따라 관할권이 있는 유엔사의 사전 승인을 받아야 한다. 하지만 군 당국은 유엔사의 승인을 받지 않았다.정부는 통상 DMZ 내 산불이 발생했을 경우 우발적 충돌을 피하기 위해 유엔사를 통해 북측에 헬기 투입을 통보해 왔지만 이번엔 관련 절차도 없었다.해당 헬기는 MDL 인근까지 근접 비행한 것으로 알려졌다. 군 당국과 유엔사는 MDL 월선 여부도 조사 중이다. 다만 헬기 운용이 군사적 목적이 아니었던 만큼 유엔사가 문제를 크게 키우지는 않을 것으로 보인다. 유엔사는 “DMZ 인근에서 실시된 공중 산불 진화 작전 관련 보도를 인지하고 있으며 현재 관련 사안을 조사 중”이라고 밝혔다.DMZ 일대에서 ‘국경 요새화’ 작업에 한창인 북한은 아직 특별한 반응을 보이지 않고 있다. 수리온은 당시 특별한 무장은 하지 않았던 것으로 알려졌다.이주원 기자