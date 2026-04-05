이 대통령 첫 부활절 메시지 “중동전쟁 불안…지혜롭게 극복해 나갈 것”

“부활의 기적이 우리 사회 이뤄지길”

이미지 확대 이재명 대통령, 한-프랑스 공동언론발표 이재명 대통령이 3일 청와대에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 한-프랑스 공동언론발표를 하고 있다.

뉴시스

이미지 확대 이재명 대통령 부활절 메시지 이재명 대통령이 엑스 계정에 게시한 5일 부활절 메시지.

엑스 캡처

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이재명 대통령은 집권 후 첫 부활절을 맞은 5일 중동 정세 악화로 경제가 어려워지는 상황 등에 대해 “대한민국은 한마음으로 뜻을 모아 이 위기를 지혜롭게 극복해 나갈 것”이라고 다짐했다.이 대통령은 이날 엑스에 요한복음 20장 19절의 ‘너희에게 평강이 있을지어다’라는 성경 말씀을 인용하며 “부활하신 예수 그리스도께서 두려움에 떨던 제자들에게 나타나 전하신 첫 말씀”이라며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “이 말씀은 중동전쟁으로 인한 불안 속 각자의 자리에서 애쓰며 살아가고 있는 우리에게도 변함없는 위로와 용기가 된다”고 했다. 이어 “대립과 분열이 아닌 평화, 증오와 갈등이 아닌 사랑으로 나아가는 부활의 기적이 오늘날 우리 사회에 이루어지길 간절히 소망한다”고 덧붙였다.위기 극복을 강조한 이 대통령은 또 “부활의 주님께서 주시는 복된 평강과 은혜가 온 나라와 국민 위에 충만히 임하길 기도한다”고 밝혔다.김진아 기자