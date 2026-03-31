김영록 “영암 나불도에 국제 규모 파크골프장 짓겠다”

권역별 명품 파크골프장 조성, 숙박․편의 연계해 관광상품으로 개발

이미지 확대 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 31일 목포지역 파크골프 동호인들을 만나 파크골프장 조성 공약을 밝히고 있다.

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중장년층을 중심으로 ‘파크골프 열풍’이 확산하는 가운데 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보의 명품 파크골프장 조성 공약에 지역 파크골프 동호인들의 호응이 이어지고 있다.목포 지역 파크골프 동호인 400명을 대표한 오영택 목포 파크골프 연합회장 등 20여 명은 31일 김 예비후보의 사무실을 찾아 김 예비후보를 지지한다고 밝혔다.전남광주특별시 각 권역별로 54홀 이상 규모의 ‘명품’ 파크골프장을 조성하고, 2030년까지 모두 50곳의 파크골프장을 짓겠다는 공약에 동호인들의 반응이 이어진 것이다.이들은 또 이날 김 예비후보에게 영암군 삼호면 나불도에 국제대회 유치가 가능한 108홀 규모의 파크골프장 건설을 요청했고 김 예비후보는 즉석에서 이를 검토하고, 국제적 규모의 파크골프장 건설을 약속했다.이와 함께 지난 18일 공약으로 발표했던 전남광주특별시 각 권역별로 54홀 이상 규모의 ‘명품’ 파크골프장 조성과 2030년까지 모두 50곳의 파크골프장을 새로 짓겠다는 약속도 재확인했다.김 예비후보는 “누구든지 파크골프를 손쉽게 즐길 수 있는 여건을 마련해 지역민들의 건강도 챙기고, 이를 숙박·편의시설까지 연계한 지역 관광상품으로 개발해 지역경제에도 보탬이 되도록 하겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자