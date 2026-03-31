국민의힘 ‘이정현 공관위’ 전원 사퇴…장동혁 “재보선 공천, 별도 공관위 꾸릴 것”

공관위원들까지 전원 사퇴…공관위 해체

“1기 공관위 소임 사실상 다 마쳤다고 판단”

유승민 경기지사 불출마 의사 존중하기로

지도부와 사전 소통…재보선은 새 공관위가

장동혁 “이정현, 호남 선거 진두지휘해주길”

이미지 확대 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 31일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 50만 이상 도시 경선 결과 발표를 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 31일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 사퇴 의사를 밝힌 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스

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이정현 국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원장이 31일 사퇴 의사를 밝혔다. 경기지사를 제외한 광역단체장 공천을 마무리하면서 ‘1기 공관위’는 사실상 해체된 셈이다.이 위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 “오늘 제가 공천관리위원장직을 내려놓고, 우리 공관위원들도 일괄 사퇴했다”고 말했다. 이 위원장이 지난 13일 사퇴 의사를 표명했다가 이를 번복한 지 보름여 만이다. 그는 공천 신청자가 없는 전남광주통합특별시장 출마 가능성을 열어둔 상태다.이 위원장은 사퇴 배경에 대해 “1기 공관위는 시도 공천이 마무리 단계에 이르렀고 경기지사 공천이 남은 상황에서 당초 소임을 사실상 마쳤다고 판단했다”며 “남은 재보궐 관련 선거 공천에 대해서는 새로운 공관위가 맡아서 안정성 있게 진행하는 게 적절하다고 보고 전원 사퇴를 의결했다”고 설명했다. 그러면서 “(재보선 공천을 맡을) 새 공관위를 구성하는 게 좋겠다는 의견을 당 지도부와 나눴고 (장동혁) 대표도 그 부분에 공감해 주셨다”고 덧붙였다.그는 공관위 활동에 대해 “‘공천은 권력이 아니라 관리’라는 원칙을 세우려 했고, 낙하산, 거래, 계파·파벌 간 나눠먹기를 배제하려 했다”며 “당내 이해관계로부터 최대한 독립된 기구로 세우고자 했고, 완벽하지는 않았지만 그 방향으로 한 걸음을 내디뎠다고 생각한다”고 평가했다.이 위원장은 앞선 브리핑에서는 유승민 전 의원의 경기지사 불출마 의사를 존중하기로 했다고 했다. 그는 기자들과 만나 “다양한 채널로 여러 노력을 했다. 본인이 숙고 끝에 내린 뜻을 존중하기로 했다”고 했다. 경기지사 추가 후보 물색은 ‘2기 공관위’의 과제로 넘어간 셈이다.장동혁 대표는 이 위원장의 결단을 존중한다고 밝혔다. 장 대표는 페이스북에서 “그동안 국민 눈높이에 맞는 공천을 위해 애써주신 데 대해 감사하다”며 “아직 일부 남아있지만 국민의힘 지방선거 공천은 사실상 마무리됐다”고 평가했다. 그러면서 “남은 지방선거와 보궐선거 공천은 별도의 공관위를 꾸려 신속하게 진행할 것”이라고 덧붙였다.장 대표는 이 위원장에 대해 “전남광주 초대 통합시장 선거 출마라는 헌신적인 결단에 대해서도 높이 평가한다”며 “전남광주는 물론 호남 선거 전체를 진두지휘해 시너지를 내 주시기를 기대한다”고 강조했다.곽진웅 기자