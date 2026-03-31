송언석 “與, 중동 위기에도 ‘악마의 편집’ 붙들고 한가”…국조·정쟁 중단 제안

“중동 리스크 안정세까지 중단 제안”

“물가·한율·유가 대응에 힘 합쳐야”

여야정 긴급 원탁회의 개최도 제안

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 31일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언하고 있다. 뉴스1

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송언석 국민의힘 원내대표가 31일 더불어민주당을 향해 “국정조사와 특검법 개정 등 일체의 정쟁을 중단하자”고 제안했다.송 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “중동 리스크로 인한 경제 불안이 안정세를 되찾을 때까지 정쟁을 중단하자”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “환율·물가·유가 관리 상황과 대응 방안을 점검하기 위한 여야정 긴급 원탁회의 개최를 제안한다”고 했다.특히 송 원내대표는 “국민의 민생이 위협받는 절체절명의 위기 상황에서 민주당은 국회에서 악마의 편집으로 조작된 음성 파일 하나를 붙잡고서 이재명 대통령 한 사람의 공소 취소를 위한 국정조사 정쟁에 몰두하고 있다”고 지적했다.이어 “대통령이 ‘전쟁 핑계 추경’을 얘기할 만큼 급박한 상황인데도 집권여당은 한가하게 공소 취소니 조작 기소니 이런 문제에 매달리고 있는 것은 국민들이 볼 때는 참으로 개탄스러운 현실”이라고 비판했다.곽진웅·박효준 기자