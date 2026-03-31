송언석 “與, 중동 위기에도 ‘악마의 편집’ 붙들고 한가”…국조·정쟁 중단 제안

“중동 리스크 안정세까지 중단 제안”
“물가·한율·유가 대응에 힘 합쳐야”
여야정 긴급 원탁회의 개최도 제안
송언석 국민의힘 원내대표가 31일 더불어민주당을 향해 “국정조사와 특검법 개정 등 일체의 정쟁을 중단하자”고 제안했다.
송 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “중동 리스크로 인한 경제 불안이 안정세를 되찾을 때까지 정쟁을 중단하자”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “환율·물가·유가 관리 상황과 대응 방안을 점검하기 위한 여야정 긴급 원탁회의 개최를 제안한다”고 했다.
특히 송 원내대표는 “국민의 민생이 위협받는 절체절명의 위기 상황에서 민주당은 국회에서 악마의 편집으로 조작된 음성 파일 하나를 붙잡고서 이재명 대통령 한 사람의 공소 취소를 위한 국정조사 정쟁에 몰두하고 있다”고 지적했다.
이어 “대통령이 ‘전쟁 핑계 추경’을 얘기할 만큼 급박한 상황인데도 집권여당은 한가하게 공소 취소니 조작 기소니 이런 문제에 매달리고 있는 것은 국민들이 볼 때는 참으로 개탄스러운 현실”이라고 비판했다.
곽진웅·박효준 기자
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