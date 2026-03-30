민주 “25조 전쟁 추경 새달 9일 처리” 국힘 “16일”… 입장 차만 재확인

여야 2+2 회동, 일정 합의 또 불발

與, 속도전… 野 “대정부질문부터”

민주, 오늘 환율안정법 처리할 듯

이미지 확대 한병도(오른쪽) 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 30일 서울 영등포구청역 인근 식당에서 오찬 회동을 시작하기 앞서 악수하고 있다.

연합뉴스

2026-03-31 5면

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여야가 30일 25조원 규모의 추가경정예산(추경)안 처리 일정을 놓고 협상했지만 입장 차만 재확인했다. 6·3 지방선거를 앞둔 가운데 더불어민주당의 ‘전쟁 추경’ 속도전에 국민의힘은 “선거용 추경”이라고 반발하며 ‘선 대정부질문, 후 본회의’를 요구했다.한병도 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표 등 여야 원내지도부는 이날 국회에서 우원식 의장이 주재한 ‘여야 2+2 회동’에서 추경안 심사·처리 일정을 논의했지만 이견을 좁히지 못했다. 민주당은 다음 달 9일 본회의 추경안 처리를, 국민의힘은 대정부질문을 마친 뒤 16일 처리를 각각 요구하고 있다.천준호 민주당 원내운영수석부대표는 회동 직후 기자들에게 “야당이 대정부질문을 먼저 하겠다는 입장을 이해가 안 되는 건 아니지만 예산 심사 과정에서도 충분히 정부에게 관련 질의를 할 수 있는 시간이 보장돼 있다”고 했다. 추경안 ‘단독 처리’ 가능성에는 “아직 서로 협의하고 있는 상황이니 지켜봐 달라”고 했다.민주당은 연일 신속한 추경 의지를 강조하고 있다. 정청래 대표는 최고위원회의에서 “다음 달 9일 본회의에서 역사상 가장 빠른 속도로 처리할 것”이라고 했다. 민주당은 31일 본회의에서는 환율안정3법(조세특례제한법·농어촌특별세법 개정안 등), 산업재해보장법, 전세사기피해지원법 등 여야 합의 민생 법안을 처리할 계획이다.반면 국민의힘은 ‘졸속 추경’을 우려하며 반발하고 있다. 송 원내대표는 기자들과 만나 “본회의와 예산결산특별위원회를 동시에 가동하면 장관이 제대로 된 답변을 하기 어려운 상태가 되고, 국민은 미흡한 심사로 간주할 것”이라고 설명했다. 민주당이 ‘전쟁 추경’이라고 명명한 데 대해선 “대한민국에 전쟁이 났나. 전쟁 핑계 추경일 뿐”이라고 비판했다. 유상범 원내운영수석부대표는 “일정을 못 박고 밀어붙이는데 여야 협상이 무슨 의미가 있나”라고 지적하기도 했다.국민의힘은 추경 처리 시점을 비롯해 방향성 자체에도 문제를 제기하고 있다. 단순 경기 부양이나 현금성 지원으로는 실질적인 경제 성장 효과를 기대하기 어렵다는 주장이다. 장동혁 대표는 페이스북에 정부의 핀셋 지원을 강조하며 “선거용 현금 살포는 인플레이션만 가속화할 뿐”이라고 했다.곽진웅·김서호 기자