[포토] 악수하는 여야 원내대표

1 / 4 이미지 확대 더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표가 30일 서울 영등포구청역 인근 식당에서 오찬 회동을 하며 악수하고 있다. 2026.3.30 연합뉴스

이미지 확대 더불어민주당 한병도 원내대표(오른쪽 두번째)와 국민의힘 송언석 원내대표(왼쪽 두번째)가 30일 서울 영등포구청역 인근 식당에서 오찬 회동을 하고 있다. 오른쪽은 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 왼쪽은 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표. 2026.3.30 연합뉴스

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더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표가 30일 서울 영등포구청역 인근 식당에서 오찬 회동을 하며 악수하고 있다.연합뉴스