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나란히 손 모으고… 강훈식·송언석, 한의사협 총회 참석

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수정 2026-03-29 18:32
입력 2026-03-29 18:32
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나란히 손 모으고… 강훈식·송언석, 한의사협 총회 참석
나란히 손 모으고… 강훈식·송언석, 한의사협 총회 참석 강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장과 송언석 국민의힘 원내대표가 29일 서울 강서구 대한한의사협회에서 열린 제70회 정기대의원 총회에 참석해 나란히 앉아 있다.
뉴스1


강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장과 송언석 국민의힘 원내대표가 29일 서울 강서구 대한한의사협회에서 열린 제70회 정기대의원 총회에 참석해 나란히 앉아 있다.

뉴스1
2026-03-30 6면
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