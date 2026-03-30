정치 나란히 손 모으고… 강훈식·송언석, 한의사협 총회 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/30/20260330006002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-29 18:32 입력 2026-03-29 18:32 이미지 확대 나란히 손 모으고… 강훈식·송언석, 한의사협 총회 참석 강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장과 송언석 국민의힘 원내대표가 29일 서울 강서구 대한한의사협회에서 열린 제70회 정기대의원 총회에 참석해 나란히 앉아 있다.뉴스1 강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장과 송언석 국민의힘 원내대표가 29일 서울 강서구 대한한의사협회에서 열린 제70회 정기대의원 총회에 참석해 나란히 앉아 있다. 뉴스1 2026-03-30 6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지