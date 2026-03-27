전한길 “하버드 졸업 맞냐”…이준석 “타진요 수법” 졸업장 공개

이미지 확대 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨, 이준석 개혁신당 대표. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 캡처, 연합뉴스

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이준석 개혁신당 대표가 자신의 학위 의혹을 지속적으로 제기하고 있는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨를 향해 “법적 처분을 앞두고 건수를 쌓으려는 ‘아무 말 대잔치’”라며 강하게 비판하며 졸업장을 공개했다.이 대표는 27일 자신의 페이스북에 “전씨가 법적 처분을 받을 시간이 다가오니, 어차피 처벌받을 거 더 건수를 쌓겠다는 식으로 아무 말 대잔치를 또 시작한다”며 “(이는 과거 가수 타블로에게 진실을 요구했던) 타진요가 했던 방식과 똑같다”고 밝혔다.이 대표는 “문서를 보여주면 위조되었다고 하고, 공식 졸업증명서 발급기관의 서류를 제출하면 다른 걸 가져오라고 한다”며 “경찰이 하버드대학교에 직접 조회해서 확인받아도 경찰을 못 믿겠다고 한다”고 지적했다.특히 해당 수사 결과는 정권의 성향과 관계없이 동일하게 도출된 결론임을 강조하며 전씨 주장의 모순을 꼬집었다.이어 이 대표는 직접적인 인증 제안조차 거절당했다고 밝혔다. 그는 “만난 자리에서 사이트에 로그인해 직접 인증해주겠다고 했음에도 전씨 측은 이를 거부했다”며 “어디서 ‘아포스티유’라는 단어를 주워들어 이를 해오라고 시키는 등 억지 주장을 반복하고 있다”고 설명했다.학위 공개 여부에 대해서도 명확한 입장을 내놨다. 이 대표는 “졸업장 공개는 2012년부터 요구할 때마다 해왔다. 그런데 돈벌이가 필요한 유튜브에서는 마치 한 번도 안 한 것처럼 ‘왜 안 하냐’고 떠든다”며 “음모론자들끼리 ‘왜 안 하냐’를 반복하는 것, 이것이 전유관식이자 타진요식 소위 ‘진실탐구’의 실체”라고 질타했다.이 대표는 허위사실 유포에 대한 추가 고소 등 강경 대응을 시사했다. 그는 “유튜브에서 공개하지 못한다고 허위사실을 유포한 것 자체도 고소 항목에 추가하겠다”며 “그들의 수법이 이것이니, 계속 그에 대한 책임도 쌓아가겠다. 진실탐구를 한다는 사람들의 수준이 어떤 것인지 앞으로도 계속 드러나길 기대한다”고 덧붙였다.김민지 기자