송언석 “李정부 저자세, 김정은 오만 키워”…정동영 경질 요구

제11회 서해수호의 날
“정동영, 김정은 심기가 먼저인가”
“北 인권결의 불참, 일고 가치 없어”
“‘한조관계’ 망언, 즉각 경질해야”
송언석 국민의힘 원내대표는 27일 서해수호의 날을 맞아 “이재명 정부의 대북 저자세 대응이 김정은의 오만을 더 키우고 있다”며 정동영 통일부 장관의 경질을 요구했다.
송 원내대표는 이날 페이스북에 “조국의 영해를 지키다 서해 바다의 별이 된 천안함 46용사, 천안함 수색작업 중 순직하신 고 한주호 준위, 6명의 제2연평해전 전사자, 그리고 연평도 포격전으로 전사한 고 서정우 하사와 고 문광욱 일병까지, 서해수호 55영웅의 명복을 빈다”고 했다.
이어 송 원내대표는 “제2연평해전으로부터 어느덧 24년, 천안함 피격과 연평도 포격전으로부터 16년이 지났지만 북한 김정일·김정은 부자는 천안함과 연평도 만행에 대해 단 한 번도 사과하지 않았다”며 “도리어 최근 김정은은 뻔뻔하게도 우리 대한민국을 ‘가장 적대적인 국가로 공인한다’며 ‘철저히 배척하고 무시하면서 다뤄나갈 것’이라고 공갈 협박했다”고 말했다.
송 원내대표는 “문제는 이러한 김정은의 오만불손한 태도에 짝사랑하듯 끌려다니는 이재명 정부의 대북 저자세 대응”이라며 “전방부대에는 총 대신 삼단봉을 들라 하고, 한미연합훈련을 축소하고, DMZ 출입권을 둘러싸고 유엔사와 갈등을 빚는 이재명 정권의 안보 해체가 김정은의 오만을 더 키워주고 있다”고 지적했다.
송 원내대표는 특히 “급기야 이재명 정부는 유엔 인권이사회의 북한 인권결의안 공동제안국에 불참하는 방안을 검토하고 있다”며 “정 장관은 바로 어제 천안함 폭침 16주기 날에 유엔 북한인권결의안 공동제안국에 불참해야 한다는 입장을 밝혔다. 이 문제는 검토할 일고의 가치도 없다”고 일축했다.
이어 “북한 주민의 인권이 먼저인가 김정은 심기가 먼저인가”라며 “저들은 천안함 폭침에 사과 한 번 안 했는데, 우리는 김정은 심기를 거스른다는 이유로 북한 주민들의 참혹한 인권 실상을 외면해야 한다는 것인가”라고 반문했다.
송 원내대표는 또 “정 장관은 심지어 ‘한조관계’라는 북한의 적대적 표현을 그대로 갖다 쓰면서 ‘남북관계이든 한조관계이든’ 상관없다는 식의 망언을 늘어놓았다”며 “서해수호 영웅 유족들의 눈에 피눈물 나게 하고, 대한민국의 자존심을 짓밟은 정 장관을 즉각 경질해야 한다”고 요구했다. 그러면서 “이 대통령이 정 장관을 경질하지 않고, 김정은 정권의 인권 탄압을 옹호하는 문재인 정부 시즌 2의 길을 걷는다면 ‘중도보수 뉴이재명’은 국민 기만 구호에 불과할 따름이다”라고도 했다.
송 원내대표는 이날 장동혁 대표 등 국민의힘 지도부와 함께 국립대전현충원에서 열리는 제11회 서해수호의 날 기념식에 참석한다. 송 원내대표는 “국민께서도 오늘만큼은 정당을 떠나, 진영을 떠나 용사들을 위한 추모에 마음을 모아주실 것을 간곡히 부탁드린다”고 덧붙였다.
손지은 기자
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