민주당, ‘160조원 비자금 의혹’ 제기 전한길 등 고발

이미지 확대 한국사 1타 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길씨가 유튜브 라이브 방송을 하고 있는 모습. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 캡처

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더불어민주당은 최근 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨 등이 유튜브에서 ‘이재명 대통령이 해외 비자금을 조성해 중국 망명을 준비하고 있다’ 등의 취지로 주장한 것과 관련해 서울경찰청에 고발할 예정이라고 밝혔다.민주당 법률국은 25일 공지에서 “18일 최수용씨는 ‘전한길뉴스’에 출연해 이 대통령과 김민석 국무총리에 대해 허위 사실을 유포해 피해자들 명예를 심각하게 훼손했다”고 밝혔다. 최씨는 해당 방송에서 스스로를 국가안전기획부(국가정보원 전신) 공작관이라고 소개했다.법률국은 “전씨는 단순히 진행자 역할을 넘어 최씨 발언을 요약 정리해 반복적으로 설명하는 방법 등으로 피해자들 명예를 훼손했다”며 수사를 촉구했다.앞서 최씨는 지난 18일 전씨의 유튜브 방송에서 이 대통령이 중국으로 피신할 준비를 하고 있으며, 수출한 무기 등을 통해 현금 160조원과 각종 군사 기밀을 싱가포르로 빼돌려 중국에 넘겼다는 취지의 주장을 했다. 논란이 되자 전씨는 19일 “(최씨의 주장은) 전한길뉴스 공식 입장이 아니라고 방송 중 몇 번이나 밝혔다”고 해명했다.문경근 기자