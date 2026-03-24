악수하는 민주당 한병도 원내대표-전재수 의원

이미지 확대 한병도 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 열린 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안 관련 간담회에 참석해 전 재수 의원과 악수하고 있다. 2026.3.24 안주영 전문기자

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한병도 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 열린 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안 관련 간담회에 참석해 전 재수 의원과 악수하고 있다.안주영 전문기자