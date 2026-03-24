정치 악수하는 민주당 한병도 원내대표-전재수 의원 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/24/20260324500041 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-03-24 09:41 입력 2026-03-24 09:41 이미지 확대 한병도 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 열린 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안 관련 간담회에 참석해 전 재수 의원과 악수하고 있다. 2026.3.24 안주영 전문기자 한병도 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 열린 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안 관련 간담회에 참석해 전 재수 의원과 악수하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지