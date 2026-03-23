姜 비서실장 “대전 공장 화재, 특교세 10억원 정부 선지급 후 구상권 청구 검토”

강훈식 실장, 수석·보좌관회의 주재
“피해 가족들 소외 반복되면 안 돼”
아동학대 사망 사건 대책 주문
강훈식 대통령 비서실장은 23일 대전 자동차 부품공장 참사와 관련해 “긴급 지원된 특교세 10억원의 차질 없는 집행과 정부 선지급 후 구상권 청구 방안을 적극 검토해 유가족 지원에 소홀함이 없어야 한다”고 강조했다.
강 실장은 이날 청와대에서 수석·보좌관회의를 주재하고 “국가위기관리센터와 행정안전부에 ‘재난 초기 소통 매뉴얼’을 즉시 마련해 보고하도록 하라”며 이처럼 지시했다고 전은수 부대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.
강 실장은 이재명 대통령을 만난 유가족들이 정보 부재로 인한 답답함을 호소하며 대통령에게 SNS로 직접 메시지까지 보냈던 상황을 언급하고 “사고 발생 시 피해 가족들이 소외되는 안타까운 일이 반복되어서는 안 된다”고 지적했다.
강 실장은 또 미국의 이란 공세로 중동 지역 정세가 불확실한 상황이 장기화하는 것에 따른 경제적 타격에 철저히 대비하라고 했다. 강 실장은 “에너지 비용 상승과 원자재 공급 애로가 서민과 소상공인 등 취약계층에게 회복 불가능한 피해로 이어지지 않도록 해야 한다”며 전 부처에 선제적인 위기 대응 방안 마련을 지시했다고 전 부대변인이 전했다.
또 강 실장은 아동학대 사망 사건이 수년째 방치된 비극적인 현실에 대해 깊이 우려했다고 한다. 강 실장은 “우리 사회의 아동보호 시스템이 결과적으로 실패한 것”이라며 “보건복지부를 중심으로 교육부와 경찰청 등 관계기관이 산재한 위기 정보를 통합해 활용할 수 있는 실질적인 대책을 즉각 마련하라”고 했다.
김진아 기자
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