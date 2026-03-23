주호영, 대구시장 컷오프 반발…“이정현식 ‘막가파 공천’ 원점 재검토하라”

朱 “유력 후보 배제가 납득할 경선인가”

장동혁 대표 향해 “즉시 시정 조치 나서라”

이미지 확대 회의실 나와 이동하는 주호영 의원 주호영 국민의힘 의원이 22일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 대구 국회의원 연석회의를 마친 뒤 회의실을 나오고 있다. 202603.22. 뉴시스

이미지 확대 대구시장 출마 선언한 주호영 의원, 국민의힘 이정현 공천관리위원장. 뉴스1

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주호영 국민의힘(대구 수성갑) 의원이 대구시장 후보 공천 과정에서 컷오프(경선 배제)된 데 대해 “이정현 공관위원장의 공천 방식은 원칙도 없고, 선거 전략도 없는 ‘막가파식 공천’과 다를 바가 없다”고 강도 높게 비판했다.이와 함께 장동혁 대표를 향해선 “엉터리 결정을 원점에서 재검토하고, 대구시장 공천을 정상적인 경선으로 되돌려 놓아야 한다”고 촉구했다.주 의원은 이날 오전 페이스북에 “장 대표는 ‘모든 것이 제 책임’이라며 ‘국민이 납득할 수 있는 경선을 치르겠다’고 약속하고 불과 몇 시간 뒤, 이정현 공관위원장은 저와 이진숙 전 방통위원장에 대해 컷오프 결정을 밀어붙였다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 “장 대표가 대구까지 내려와 대구 시민들과 대구 의원들을 상대로 사기를 쳤다고 보지 않는다”면서도 “장 대표가 대구 시민들 앞에서 공정한 경선을 약속해 놓고, 그날 저녁 이런 비상식적 결정을 방치한 사태를 결코 가볍게 볼 수 없다”고 경고했다.주 의원은 서울과 부산, 충북 등의 지역에서 불거진 공천 잡음을 언급하며 이정현 위원장을 향한 비판의 수위를 거듭 높였다. 그는 “‘이정현식 공천’으로 전국 여기저기서 누더기 공천 작업이 계속되고 있다”며 “이정현식 공천이 낳는 것은 혼란과 분열뿐”이라고 지적했다.공관위 의사결정 과정에 대해서도 비판했다. 주 의원은 “언론 보도에 따르면 이 위원장은 장 대표와 정희용 사무총장의 만류에도 불구하고 자기 고집대로 표결을 밀어붙였다”며 “여러 공관위원들이 반대하자 이 위원장은 ‘반대 안 한 사람은 찬성으로 보겠다’는 말과 함께 무도한 결정을 내렸다고 하는데, 이것이 공당(公黨)에서 가장 중요한 결정인 공천에서 할 말과 행동인가”라고 말했다.장 대표를 향해서는 “이번 대구시장 공천 파동에서 또다시 ‘이정현 위원장이 한 일’이라며 발을 뺀다면 국민과 당원들은 더 이상 속지 않을 것”이라며 “유력 후보 2명을 배제한 경선이 장 대표가 어제 언급했던 ‘국민이 납득할 수 있는 경선’이라고 생각하느냐”고 반문했다.주 의원은 “장 대표 앞에는 두 가지 선택지가 있다”며 “묵인한 일이 아니라면 지금 즉시 시정 조치에 나서야 한다. 이 엉터리 결정을 원점에서 재검토하고, 대구시장 공천을 정상적인 경선으로 되돌려 놓아야 한다”고 요구했다.이와 함께 “장 대표가 이 위원장의 결정에 관여했거나 최소한 묵인했다면 이 위원장의 등 뒤에 숨지 말고 정정당당하게 장 대표의 입장을 밝혀야 한다”며 “약속했던 ‘국민이 납득할 수 있는 경선’을 지키지 못한 데 대해 사과와 책임 표명이 있어야 할 것”이라고 일갈했다.대구 민경석 기자