삭발 박형준 “부산 글로벌허브법 조속 처리”…전재수 ‘책임론’ 부각도

“부산만 왜 쏙 빼나” 민주당 ‘부산 차별’ 부각

삭발 박형준 “독하지 않으면 한 발도 못나가”

전재수 향해선 “1소위 통과 못하면 1차 책임”

장동혁 “처리 위해서 최선을 다하겠다” 약속

이미지 확대 박형준 부산시장이 23일 국회 본청 앞 계단에서 부산 글로벌 허브도시 특별법 제정을 촉구하며 삭발하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 부산 발전 특별법안 제정 촉구를 위해 방문한 박형준 부산시장을 만나 발언하고 있다. 연합뉴스

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박형준 부산시장이 23일 부산 글로벌허브도시특별법(특별법) 즉각 처리를 촉구하며 삭발했다. 박 시장은 부산시장 출마를 선언한 전재수 더불어민주당 의원을 저격하며 ‘책임론’을 부각했다.박 시장은 이날 국회 본관 앞 계단에서 긴급 기자회견을 열고 “특별법이 있는 부산과 없는 부산은 발전에 현격한 차이가 난다”며 “전북과 강원은 특별법을 하면서 정부 협의가 다 끝난 부산 특별법은 왜 쏙 빼는 것인가”라고 지적했다. 그러면서 “정청래 더불어민주당 대표는 답하라. 윤건영 국회 행정안전위원회 법안심사1소위위원장은 답하라. 법안을 대표발의한 전재수 의원은 답하라”고 강조했다.그는 “평소 저는 논리와 합리로 정치를 풀어야 한다는 소신을 가지고 있었던지라 삭발하고 단식하는 자해적 행위에 대해서는 부정적 생각이었다”라면서도 “아무리 100% 합리성을 갖는 일이라도 정쟁화하는 벽을 마주하면서 독한 마음으로 부닥치지 않으면 한 발짝도 나갈 수 없음을 절감했다”며 삭발했다.박 시장은 특별법 조속 처리를 요구하며 전 의원을 압박하기도 했다. 그는 기자들과 만나 “(민주당이) 지방선거 때 상대 정당에게 이익이 될 것 같아서 안 하는 것”이라고 비판했다. 이어 “법안심사1소위에서 통과 안 시키면 1차 책임은 (대표발의한) 전재수”라며 “소극적으로 임하면 부산시민이 용서하지 않을 것”이라고 덧붙였다.국회 입법 공청회 절차까지 거쳤지만 지난 16일 행안위 1소위는 전북·강원·제주 등 ‘3특 특별법’을 심사 안건으로 상정하면서도 특별법은 상정하지 않았다. 이를 두고 국민의힘에서는 “민주당은 언제까지 부산을 차별할 것인가”라고 반발했다.앞서 박 시장은 장동혁 대표와의 면담에서도 “특별법은 160만 부산시민이 서명한 법으로, 부산으로서는 싱가포르나 홍콩처럼 국제자율비즈니스도시로 나아갈 수 있는 조건 담은 법안”이라며 “(민주당에서) 다른 법안 통과시키면서 지난주도 통과 안 시키고 또 미뤘다. 도저히 용납할 수 없다”고 했다.이에 대해 장 대표는 “박 시장 말처럼 특별법은 부산에 관련된 것이 아니라 대한민국의 미래 관련된 법안이다. 오래전 발의됐지만 국회 문턱 못 넘고 지금 여당도 고민해서 처리 약속한 법안인데 처리가 안 됐다. 국힘이 처리를 위해서 최선 다하겠다는 약속을 드린다”고 했다.회견에는 부산시당위원장 정동만 의원을 비롯해 김미애·김대식·정성국·조승환 의원 등 부산 의원들과 지역 시민단체 등이 참석했다. 정 의원은 “민주당은 아무것도 안 하고 방해만 하다가 선거 때만 되니 숟가락을 얹을 생각인가”라며 “민주당의 이중잣대를 규탄한다”고 지적했다. 박 시장 삭발 후 김미애 의원은 “정치가 이래야 하나. 민생을 위한 것이 정치”라며 울먹거리기도 했다.곽진웅 기자