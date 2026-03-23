이진숙 “이재명이 자르고 싶던 이진숙, 국민의힘이 잘랐다”

공관위 향해 “대구시민에 대한 모욕”

무소속 출마 여부에는 말 아껴

재보선 출마 질문엔 “시장으로 할 일 많아”

이미지 확대 대구시장 경선 컷오프 입장 발표하는 이진숙 전 방통위원장 이진숙 전 방송통신위원장이 23일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 6·3 지방선거 대구시장 경선 컷오프에 대한 입장을 발표하고 있다. 2026.03.23. 뉴시스

이미지 확대 이진숙, 공천 컷오프 불복 기자회견 이진숙 전 방송통신위원장이 23일 오전 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 전날 국민의힘 공천관리위원회가 발표한 6·3 지방선거 대구시장 후보 공천 컷오프(공천 배제)관련 불복 입장을 밝히고 있다. 2026.3.23. 뉴스1

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이진숙 전 방송통신위원장이 국민의힘 대구시장 후보 공천 과정에서 컷오프(경선 배제)된 데 대해 “저 개인에 대한 능멸일 뿐만 아니라, 저에게 압도적인 지지를 보내주신 대구시민에 대한 모욕”이라며 강하게 반발했다.이와 함께 당 공천관리위원회를 향해 “이렇게 하니 TK(대구·경북)에서는 작대기만 꽂아도 당선된다는 말이 나오는 것”이라고 비판했다.이 전 위원장은 23일 오전 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 기자회견을 열고 “이재명이 자르고 싶었던 이진숙을 국민의힘이 잘랐고, 민주당의 잠재적 대구시장 후보 김부겸이 자르고 싶었다는 이진숙을 국민의힘이 잘랐다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “저에 대한 컷오프는 민주주의를 배신한 행위”라고 덧붙였다.이 전 위원장은 자신이 각종 여론조사에서 선두를 달렸던 후보라는 점을 강조했다. 그는 “제가 포함된 4차례의 여론조사에서 저는 모두 압도적인 1위를 차지했다”면서 “압도적 1위 후보를 컷오프시킨 게 혁신 공천이냐”라고 따져 물었다.그는 전날 장동혁 국민의힘 대표가 대구를 찾아 ‘시민 공천’을 약속한 뒤 이같은 결정이 내려진 데 대해서도 비판의 날을 세웠다. 이 전 위원장은 “장 대표가 이를 전달하지 않은 것인지, 공관위원장이 시민공천에 동의하지 않은 것인지는 모르겠다”면서 “이런 해괴한 공관위의 컷오프는 대구시민의 애국심과 자긍심을 깡그리 무시하는 처사”라고 강조했다.공관위를 향해서는 “제가 컷오프된 이유를 납득할 수 있게 설명해줘야 한다. 시민의 압도적 지지를 받는 저를 잘라내는 데는 납득할 만한 이유가 있어야 한다”며 “또한 이번 컷오프 결정을 재고할 것을 강력히 요구한다”고 촉구했다.이 전 위원장은 이 자리에서 지방선거와 함께 치러지는 재보궐선거 출마 계획을 묻는 말에 “저는 단 한 번도 국회의원 보궐 선거에 나간다는 말씀을 드린 적이 없다”며 “처음부터 대구시장만 보고 간다. 대구시장으로서 할 일이 많다는 말씀을 드렸고, 그 생각에는 변함이 없다”고 답했다.공관위가 재고 요청을 받아들이지 않을 경우 무소속 출마 가능성에 대한 질문에는 “저는 만약이라는 가정을 하고 질문하는 걸 싫어한다”며 “향후 그 상황이 발생했을 때 말씀을 드리겠다”고 했다.대구 민경석 기자