국민의힘, 서울시장 예비후보로 오세훈·박수민·윤희숙…TV토론 두 번 한다

김충환·이상규·이승현은 컷오프

공관위 “이름보다 실력으로 선출”

다음달 18일 최종 후보 선출 예정

이미지 확대 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 예비후보들이 22일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 후보 면접을 마치고 백브리핑을 하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 박수민 의원, 오세훈 서울시장, 김충환 전 의원. 뉴스1

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국민의힘 6·3 지방선거 공천관리위원회는 23일 오세훈 서울시장·박수민 의원·윤희숙 전 여의도연구원장을 서울시장 경선 대상자로 선정했다. 김충환 전 의원·이상규 서울 성북을 당협위원장·이승현 한국무역협회 비상근 부회장은 컷오프(공천 배제)됐다.공관위는 “이번 결정은 서울시장 후보를 이름보다 실력으로, 경력이 아닌 경쟁으로 가장 준비된 후보를 선출하기 위한 판단”이라며 “시민과 당원의 뜻이 온전히 반영될 수 있도록 향후 치러질 경선을 엄정하고 공정하게 관리해나가겠다”고 밝혔다.공관위는 전날(22일) 오 시장, 박 의원, 김 전 의원에 대해 면접 심사를 진행했다. 공관위는 “그간 논의 내용을 반영한 종합적인 논의를 거쳐 후보 추천 방식 및 경선 대상자를 의결했다”고 밝혔다.서울시장 경선은 두 차례의 TV 토론을 거쳐 최종 후보를 선출하는 방식으로 진행될 예정이다. 다음 달 10일 내로 후보자들은 종편 채널에서 TV 토론을 두 번 진행하고, 다음 달 11~15일 예비 후보자들의 경선 선거운동이 진행된다. 다음 달 16~17일 이틀간 치러지는 경선에서는 책임당원으로 이루어진 선거인단 투표 50%와 여론조사 50%를 반영하고, 같은 달 18일 최종 후보자가 선출된다.당초 지난 8일 마감됐던 서울시장 공모에서는 윤 전 원장과 이 위원장, 이 부회장만이 신청서를 냈다. 오 시장은 ‘중도 확장 선대위’ 구성을 요구하며 공천 신청을 미뤄왔다가 공관위의 이례적인 ‘재재공모’ 끝에 17일 후보 등록을 했다. 이때 박 의원과 김 전 의원도 함께 후보 신청을 했다.박효준 기자