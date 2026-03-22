장동혁 “대구시장 후보, 시민 공천할 것”…중진 컷오프 대신 경선 가나

대구 지역 의원들과 긴급 간담회

참석자들, 인위적 컷오프 관련 우려 전해

이미지 확대 취재진 질문에 답하는 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 22일 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 대구 국회의원 간담회를 마친 뒤 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.03.22. 뉴시스

이미지 확대 국민의힘 대구 지역의원과 마주한 장동혁 장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표가 22일 오전 대구 수성구 국민의힘 대구시당에서 열린 간담회에 참석해 지역 의원들 앞에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.22. 뉴스1

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장동혁 국민의힘 대표가 대구시장 공천과 관련한 갈등 수습을 위해 22일 대구를 찾아 지역 의원들과 만났다. 이 자리에서 인위적 컷오프(경선 배제)가 이뤄져서는 안 된다는 공감대가 형성된 것으로 알려졌다.장 대표는 이날 오전 10시 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 지역 의원들과 비공개 간담회를 갖고 대구시장 공천과 관련한 의견을 수렴했다. 간담회는 대구시장 공천 문제로 격화되는 갈등을 해소하기 위해 장 대표가 직접 마련한 것으로 알려졌다. 이 자리에는 시장 출마를 선언한 주호영·윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원을 비롯한 지역 의원 12명 전원이 참석했다.장 대표는 간담회 직후 기자들과 만나 “대구 지역 의원들의 말씀을 한마디로 정리하면 시장 공천에 대해서는 시민을 믿고 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 시민 공천해달라는 취지였다”며 “오늘 수렴한 의견을 토대로 공천관리 위원장과 소통해 갈등 상황이 빨리 종료되고 시민이 납득할 수 있고, 경쟁력 있는 후보를 제대로 낼 수 있는 공천이 될 수 있게 당 대표로서 역할을 하겠다”고 말했다.그는 ‘시민을 위한 공천이라는 게 경선을 의미하느냐’는 취재진의 질문에 “시민께서 경쟁력 있는 후보를 낼 수 있도록 판단을 맡기겠다는 의미에서 ‘시민 공천’이라는 표현을 썼다”며 “시민이 납득할 만한 방법은 공정한 경선이라고 생각한다”고 설명했다.그러면서 “경선은 그 과정에서 가장 경쟁력 있는 후보를 내야 하기도 하지만, 경선에 참여했던 분들을 지지했던 지지자의 표심이 갈라지거나 분산되지 않는 것도 중요한 만큼 공정한 경선이 되도록 대표로서 최선의 노력을 다할 것”이라고 강조했다.간담회에서 대구 지역 의원들은 공천과 관련한 갈등이 심해지면서 지역 민심이 이반하고 있다는 우려를 전한 것으로 알려졌다. 한 의원은 “공천과 관련한 잡음이 지속되면 선거에 악영향을 끼칠 수밖에 없다는 목소리가 나왔다”고 전했다.이로써 대구시장 공천은 새로운 국면을 맞이하게 됐다. 당초 이정현 공관위원장이 중진 컷오프를 암시했으나, 장 대표가 공정한 경선을 언급했기 때문이다. 간담회에 참석한 또 다른 의원은 “인위적 컷오프가 이뤄져서는 안 된다는 의견을 전했고, 장 대표도 그렇게 이해한 것으로 알고 있다”며 “따라서 누군가를 콕 집어서 컷오프하는 방식은 없을 것으로 보인다”고 말했다.대구 민경석 기자