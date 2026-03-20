與 울산시장 최종후보 김상욱…전남·광주는 정준호 탈락

김상욱, 과반 득표로 본선 직행
6·3 지방선거 더불어민주당 울산시장 후보로 김상욱 의원이 선출됐다. 전남·광주 통합시장 예비경선에서는 정준호 의원이 탈락하면서 후보군이 5명으로 압축됐다.
소병훈 중앙당 선거관리위원장은 20일 여의도 중앙당사에서 울산시장 후보 본경선 결과 김 후보가 이선호·안재현 후보를 제치고 최종 후보자로 확정됐다고 밝혔다.
김 후보는 경선에서 과반 득표를 얻어 결선 투표 없이 최종 후보로 본선에 직행하게 됐다. 현역 의원인 김 후보가 최종 후보로 선정되면서 지역구인 울산 남구갑은 자연스럽게 국회의원 보궐선거를 치르게 됐다.
또 민주당 전남·광주 통합특별시장 후보군에선 정 후보가 탈락했다. 예비경선을 통과한 김영록·강기정·주철현·신정훈·민형배 후보 5명은 다음 달 본경선을 치르게 됐다.
오는 4월 3일부터 5일까지 치러질 본경선은 당원 여론 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 합친 국민참여경선 방식으로 치러질 예정이다.
이준호 기자
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