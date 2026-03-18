강훈식 “UAE, 원유 최우선 공급 약속”

총 2400만 배럴 긴급도입 확정

이미지 확대 靑 ‘자본시장 안정과 정상화’ 간담회 개최 강훈식(왼쪽) 청와대 비서실장과 김용범 정책실장이 18일 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화’ 간담회에서 웃으며 대화를 나누고 있다.

뉴스1

2026-03-19 1면

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아랍에미리트(UAE)가 한국에 최우선으로 원유를 공급하기로 약속했다. 또 정부는 UAE로부터 1800만 배럴의 원유를 추가 도입하기로 하고 나프타도 추가로 확보했다. 미국의 대이란 전쟁 여파로 에너지 수급에 대한 우려가 커지는 가운데 활로를 찾았다는 평가가 나온다.전략경제협력 대통령 특사로 지난 16~17일 UAE를 방문한 강훈식 청와대 비서실장은 18일 춘추관에서 “전 세계적인 원유 수급 비상 상황 속에서 UAE는 한국에 최우선적으로 원유를 공급할 것임을 약속했다”고 발표했다.강 실장은 “(UAE 측이) 한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이다. 한국은 원유 공급에서 최우선이며 직접적인 표현으로는 ‘넘버 원 프라이어리티’라고 분명하게 약속해 줬다”고 밝혔다. 이어 “언제든 UAE를 통해 원유를 긴급 구매하도록 합의했다”며 “다양한 공급선을 통해 총 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다”고 덧붙였다.구체적으로는 UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴을, 한국 국적 선박 6척으로 1200만 배럴을 각각 공급하기로 했다. 앞서 공급받은 600만 배럴을 더하면 UAE로부터 모두 2400만 배럴을 긴급 도입하게 됐다.추가로 나프타를 적재한 선박 한 척도 한국으로 향하고 있다고 강 실장이 전했다. ﻿강 실장은 “지금 원유 공급에 대해서 말할 수 있는 건 최악의 상황을 면했다, 그리고 대한민국에서 적어도 원유 공급이 되기 어려운 상황이 벌어지지 않을 거라는 것을 확정할 수 있다”고 말했다.UAE도 공급 시설이 일부 타격을 받았지만 수일 내 이를 복구한 뒤 원유를 공급할 것이라는 게 강 실장의 설명이다. 그는 “제가 도착하는 아침에도 (UAE의) 원유 공급하는 데가 타격을 받았다”며 “복구 기간이 그렇게 길지는 않을 것이다. 수일 내로 복구되는 대로 (원유를) 실어서 보낸다고 생각해도 될 것”이라고 말했다.호르무즈 해협이 봉쇄된 상황에서 어떤 경로로 원유 등이 공급되는지에 대해서는 안보상의 이유로 자세히 설명하진 않았다. 강 실장은 “지금 중동 지역은 전쟁 중이고 어떻게 공급되는지가 타깃이 되는 상황”이라며 “상세히 설명하지 못하는 점을 널리 이해해 달라”고 했다.양국은 장기적인 원유 수급에 대해서도 협력을 강화하기로 했다. 양국은 원유 수급 대체 공급 경로 모색 등의 내용이 담긴 ‘원유 공급망 협력 양해각서(MOU)’ 체결에 합의했다. 이재명 대통령은 이날 엑스(X)에 “위험해서 걱정되었는데 잘했다”며 “성과도 기대 이상”이라고 극찬했다.강 실장은 이번 UAE 방문 기간 이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협에 대한 논의는 이뤄지지 않았다고 했다. 미국의 군함 파견 요청에 대한 질문에는 “(미국 측의) 공식 요청은 아직 진행된 것이 없다. 뉴스로 접하는 소식이 행정 절차보다 더 빠른 상황”이라며 “즉각 답변을 하기에는 적절하지 않은 시점”이라고 신중한 태도를 보였다.또 방산 수출 논의가 있었는지에 대해서는 “중동 지역의 많은 나라들이 대한민국의 방어 무기, 소위 미사일을 방어하는 무기에 대한 요청이 있는 것은 사실”이라고만 했다.김진아·강동용 기자