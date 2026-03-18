“성과도 기대 이상”…李대통령, UAE서 원유 도입 강훈식 실장 공개 칭찬

강 실장 “UAE로부터 원유 긴급 구매 합의”

“한국으로 오는 직항 없어 다른 나라를 돌아와”

이미지 확대 강훈식 비서실장, UAE 특사방문 브리핑 이재명 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 방문하고 귀국한 강훈식 비서실장이 18일 청와대 춘추관에서 특사 활동 관련 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 강훈식 비서실장과 칼둔 아부다비 행정청장 이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)를 방문한 강훈식 대통령 비서실장이 칼둔 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장과 악수하는 모습을 26일 본인의 SNS 계정에 공개했다.

강 실장 페이스북 캡처·연합뉴스

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“위험해서 걱정되었는데 잘 하셨습니다. 성과도 기대 이상입니다.”이재명 대통령이 18일 엑스에 강훈식 비서실장을 공개 칭찬하고 나섰다. 전략경제협력 대통령 특사로 지난 16~17일 UAE를 방문한 강 실장이 이날 춘추관에서 “전 세계적인 원유 수급 비상 상황 속에서 UAE는 한국에 최우선적으로 원유를 공급할 것임을 약속했다”고 발표하면서다.강 실장은 “(UAE 측이) 한국보다 먼저 원유를 공급받는 나라는 없을 것이다. 한국은 원유 공급에서 최우선이며 직접적인 표현으로는 ‘넘버 원 프라이어리티(No.1 priority)’라고 분명하게 약속해줬다”고 밝혔다. 이어 “언제든 UAE를 통해 원유를 긴급 구매하도록 합의했다”며 “다양한 공급선을 통해 총 1800만 배럴의 원유를 긴급 도입하기로 확정했다”고 덧붙였다.구체적으로는 UAE 국적 선박 3척으로 600만 배럴을, 한국 국적 선박 6척으로 1200만 배럴을 각각 공급하기로 했다. 앞서 공급받은 600만 배럴을 더하면 UAE로부터 모두 2400만 배럴을 긴급 도입하게 됐다.추가로 나프타를 적재한 선박 한 척도 한국으로 향하고 있다고 강 실장이 전했다. 강 실장은 “지금 원유 공급에 대해서 말할 수 있는 건 최악의 상황을 면했다, 그리고 대한민국에서 적어도 원유 공급이 되기 어려운 상황이 벌어지지 않을 거라는 확정할 수 있다”고 말했다. 미국의 대이란 전쟁 여파로 에너지 수급에 대한 우려가 커지는 가운데 활로를 찾았다는 평가가 나온다.이 대통령이 위험한 상황을 걱정했을 정도로 강 실장의 이번 UAE 방문은 급박한 장면이 발생하기도 했다. 강 실장은 지난 15일 출국해 UAE 측과 원유 수급 관련 협의를 한 뒤 직항편이 있는 두바이 국제공항을 통해 17일 귀국하려고 했다. 하지만 이란의 드론이 지난 16일 두바이 국제공항 인근 연료 탱크에 떨어지면서 큰불이 났고 공항이 폐쇄되면서 계획대로 출국하지 못했다. 결국 강 실장은 다른 공항을 찾아 제3국 경유편으로 이날 새벽에야 귀국할 수 있었다.강 실장은 “한국으로 오는 직항이 없어서 다른 나라를 돌아 들어오는데 시간이 좀 걸렸다”며 “거의 무박 4일로 다녀왔다”고 말했다.김진아 기자