[속보] 李대통령 “‘韓 지정학적 리스크’ 과장돼…정치권에서도 악용”

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 ‘자본시장 안정과 정상화’ 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.18. 연합뉴스

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이재명 대통령이 한국 자본시장을 짓눌러온 지정학적 리스크가 실제보다 과장돼 왔다고 진단하면서 제도적 투명성과 안정성을 갖춰나간다면 ‘코리아 디스카운트’를 넘어 ‘코리아 프리미엄’도 충분히 실현 가능하다고 강조했다.이 대통령은 18일 오후 청와대에서 자본시장 안정과 정상화 간담회를 열고 “지정학적 리스크는 상당히 과장된 측면이 있으며, 정치권이 이를 부당하게 악용하면서 불필요한 불안함을 증폭시킨 측면이 있다”며 “이 문제는 조금만 노력해도 충분히 해결할 수 있다”고 강조했다.그는 한반도 분단이라는 구조적 현실과 이를 정치적으로 이용해온 관행이 맞물리면서 지정학적 리스크가 증폭됐다고 짚었다. “뭔가 잘 풀리려는 순간 휴전선에서 말 폭탄이 오가거나 총격 사건이 벌어지고, 국제 투자자들은 또다시 전쟁 가능성을 걱정하게 된다”며 이런 악순환이 시장의 발목을 잡아왔다고 설명했다.이 대통령은 그러나 이런 흐름을 바꿀 수 있다고 내다봤다. “얼마나 안정적이고 투명하며 공정하고 성장 발전이 담보되는 산업·경제 시스템을 갖추느냐에 따라 시장의 판단은 얼마든지 달라질 수 있다”며 “우리가 어떻게 하느냐에 따라 정상 평가를 넘어 코리아 프리미엄도 가능하다”고 말했다.김성은 기자