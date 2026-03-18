“김어준과 야합”…시민단체, 정청래 민주당 대표 고발

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 18일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 발언하고 있다. 2026.3.18 김어준의 뉴스공장 유튜브 캡처

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정청래 더불어민주당 대표가 이른바 ‘공소취소 거래설’이 제기된 유튜브 방송의 진행자 김어준씨를 두둔했다는 의혹으로 고발당했다.시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 18일 종로구 서울경찰청 민원실 앞에서 기자회견을 열고 정 대표를 형법상 위계에 의한 업무방해 혐의로 고발했다고 밝혔다.민주당이 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 공소취소 거래설을 제기한 장인수 전 MBC 기자를 고발하면서 김씨는 고발 대상에서 제외한 것이 ‘야합’이라는 게 사세행의 주장이다.사세행은 “정 대표가 자신의 당 대표 당선에 크게 기여하고 정치적 위기 때마다 구해준 김씨와 야합한 것”이라며 “정 대표는 민주당에서 김씨를 고발하는 것이 법리적으로 어려운 일인 것처럼 속임으로써 김씨에 대한 고발 업무를 방해했다”고 주장했다.이런 가운데 정 대표는 이날 김씨의 유튜브에 출연해 여권 내 논의 과정을 소상하게 설명했다. 그의 출연은 비당권파 친명(친이재명)계에서 ‘김씨 유튜브 출연’ 보이콧 선언이 나오는 가운데 이뤄졌다.김씨의 유튜브는 최근 정부가 이 대통령 사건에 대한 공소취소와 검찰의 보완수사권 유지를 거래하려는 의혹이 있다는 주장이 제기됐다. 이를 두고 당 안팎의 논란이 확산하자 정 대표는 지난 12일 강력 대응 방침을 밝혔고, 민주당은 이후 관련 의혹을 처음으로 제기한 방송 출연자 장씨만 고발했다.문경근 기자