김어준 방송서 막전막후 전한 정청래 “李대통령 굉장히 똑똑해”

김어준 유튜브 출연한 정청래 대표

“중수청법안 45조 청와대서 통편집”

당청간 직접 소통 구축…“철통 보안”

보완수사권 질문엔 “오늘은 안 하는게”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.17 연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 중수청·공소청법안 당정청 협의와 관련해 이재명 대통령의 검찰개혁 의지를 언급하자 민주당 의원들이 손뼉치고 있다. 2026.3.17 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표는 18일 중대범죄수사청(중수청)·공소청법 관련 당정청 협의안과 관련해 “중수청법 45조를 나름대로 고쳐서 하려 했더니 (청와대에서) 그냥 통째로 들어내는 게 좋겠다고 했다”고 밝혔다.정 대표는 이날 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “(당에서는) 어떻게 톤다운하고 고칠까 고민했는데 (청와대에서) ‘삭제해’ 이렇게 된 것”이라고 전했다.해당 조항에는 ‘수사관은 수사·공소제기·유지에 관하여 검사와 긴밀히 협력해야 한다’는 내용 등이 적시돼 있었다. 이에 정 대표는 “중수청 수사관과 검사의 관계 맺기 자체가 적절치 않다고 봤다”며 “이게 말이 협력이지 갑을 관계다. 실제로 갑을 관계면 지휘 통제를 받는다는 것”이라고 설명했다.그는 이번 협의 과정에서 당청 간 직접 소통 채널을 구축했다고 밝혔다. 정 대표는 “검사들의 수사지휘·통제 등 영향력을 차단했듯 논의 과정에서도 차단했다”며 “전혀 입김을 작용할 수 없었다”고 강조했다. 이어 “이번엔 거의 다이렉트로 청와대와 직접 (소통을) 했다”며 “전언에 대한 오해가 있을 수 있어 이번엔 그렇게 하지 않았다”고 덧붙였다. 청와대 카운터파트인 홍익표 정무수석에 대해선 “많은 역할을 했고 고맙게 생각하고 있다”고 말했다.당내에서는 추미애 법제사법위원장, 법사위 여당 간사 김용민 의원, 한병도 원내대표, 정 대표 등 4명만 내용을 공유했다고 전했다. 또 검사 출신인 박은정 조국혁신당 의원에게도 의견을 구했다고 밝혔다.정 대표는 “이번에 느낀 건데 대통령이 굉장히 똑똑하다”며 “검사가 법률에 따라 지휘·감독한다는 게 있는데 주어와 술어를 바꿨다. 능동태에서 수동태로 ‘검사로부터 법률에 의해 지휘받는다’로 바꿔놨다”고 전했다.아직 불씨가 살아 있는 보완수사권 문제에 대해선 “오늘 그 이야기는 안 하는 것으로 하겠다”며 말을 아꼈다. 이어 “불필요한 경로를 거치지 않고 직접 머리를 맞대고 숙의를 하니까 빠르고 좋은 결론이 나오지 않았느냐”며 “앞으로도 그렇게 해야 할 것 같다. 이 과정 속에서 그나마 철통보안을 유지했다”고 강조했다.조국 조국혁신당 대표가 수정을 요구했던 공소청 3단계 구조에 대해선 “해체를 못한 것이 아쉽지만 대공소청과 고등공소청에서 ‘대’자와 ‘고등’자를 빼버렸다”고 설명했다.김헌주·이준호 기자