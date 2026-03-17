경찰 임용식서 이 대통령 “자치경찰제 단계적 확대…시민과 함께”

이 대통령 부부, 신임 경찰 합동 임용식 참석

“범죄 선제적 예측하고 차단 역량 길러야”

이미지 확대 이재명 대통령, 신임경찰 합동임용식 축사 이재명 대통령이 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 2026년 신임 경위·경감 임용식에서 축사하고 있다.

아산 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령에게 경례하는 신임 경찰관들 신임 경위ㆍ경감 경찰관들이 17일 충남 아산 경찰대학에서 열린 합동 임용식에서 이재명 대통령에게 경례하고 있다.

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이재명 대통령은 17일 “자치경찰제를 단계적으로 확대해서 시민들과 함께하는 촘촘한 현장형 치안 협력 체계를 만들어야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 충남 아산 경찰대에서 열린 신임 경찰 합동 임용식에서 “경찰을 향한 국민의 기대도 커지고 있다”며 이같이 말했다. 이날 행사에는 이 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 임용자 153명, 임용자 가족 등 모두 1400여명이 참석했다.이 대통령은 “인공지능과 같은 첨단 기술을 적재적소에 도입하고 국가 간 공조, 관계기관 간의 협업을 강화해 범죄를 선제적으로 예측하고 차단하는 역량을 길러야 한다”고 강조했다.이 대통령은 우리나라 경찰이 세계 선진국 중 최저 수준의 강력범죄 발생률과 매우 높은 수준의 범죄 검거율을 자랑하고 있다고 치켜세웠다. 이어 “우리 경찰은 초국경 스캠 범죄 척결과 범죄 피해 예방을 주도하며 국민 안전에 크게 기여하고 있다”며 “한국인을 건드리면 패가망신한다는 말이 현실이 되는 것도 바로 경찰 여러분의 활약 덕분에 가능한 일”이라고 말했다.이 대통령은 경찰이 국민의 신뢰에 부응해야 한다고 강조했다. 이 대통령은 “오직 국민을 위해서만 헌신하는 ‘국민의 경찰’이 되어주길 바란다”며 “국민의 일상을 지키는 최전선에서 경찰관 한 사람 한 사람의 판단과 행동은 국가가 국민에게 행사하는 공권력의 기준이 된다”고 지적했다. 이어 “그렇기 때문에 경찰관의 법 집행 과정은 정교해야 하고 그 결과는 반드시 정의로워야 한다”고 덧붙였다. 또 “규칙을 지키는 사람이 손해 보지 않고 법 아래선 지위고하에 관계없이 누구나 평등하다는 헌법 정신을 현장에서 몸소 실천해주길 바란다”고 했다.이 대통령은 경찰의 헌신에 대한 보상을 약속했다. 이 대통령은 “정부는 전국의 14만 경찰 가족이 오직 국민만을 바라보며 일할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”며 “국민을 위한 여러분의 특별한 헌신이 특별한 보상으로 이어지고 그것이 다시 국민의 안전을 지키는 동력이 될 수 있도록 세심하게 챙기겠다”고 밝혔다.김진아 기자