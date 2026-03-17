검찰개혁 관련 긴급 기자회견하는 정청래 대표

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 17일 국회에서 검찰 개혁 입법인 중수청법·공소청법 관련 기자회견에서 법안 처리 방향에 대해 발표하고 있다. 2026.3.17 안 주영 전문기자

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정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 검찰 개혁 입법인 중수청법·공소청법 관련 기자회견을 열고 법안 처리 방향에 대해 발표하고 있다.안주영 전문기자